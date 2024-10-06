Bu nedenle bazı izleyiciler, Bay Yengeç’in obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ve hatta narsistik kişilik bozukluğunu temsil ettiğini öne sürmektedir. Paraya olan saplantısı, her şeyin üzerinde yer alır ve bu da karakteri OKB ile ilişkilendiren önemli bir nokta olarak kabul edilir.