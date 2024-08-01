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        Çizik tartışması sopalı kavgaya döndü

        İstanbul Avcılar'da iki aracın hafif şekilde çarpıştığı kaza sonrası sürücüler çizik yüzünden birbirine girdi. Tekme, yumruk ve sopaların havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 01.08.2024 - 09:42
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        Çizik tartışması sopalı kavgaya döndü
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        Avcılar'da trafikte çıkan tartışma kısa sürede tekmeli, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü.

        Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde iddiaya göre, trafikte seyir halindeki iki araç hafif şekilde çarpıştı. Araçların çizilmesi üzerine sürücüler arasında tartışma çıktı.

        İki sürücü ve yanındaki yolcular Fatih Sokağı kavşağında araçlarını park ederek kavga etmeye başladı.

        Şişe ve sopaların da kullanıldığı kavgayı çevredekiler ayıramaya çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra sürücülerden biri yanındakilerle aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

        Kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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        #istanbul avcılar
        #trafikte kavga
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