Cizre'de 7 araçlık zincirleme kaza: 7 yaralı
Şırnak Cizre'de vinç, kamyonet, 2 hafif ticari araç ve 3 otomobilin karıştığı 7 araçlık zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
Cizre ilçesi Konak Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen vinç, kamyonet, 2 hafif ticari araç ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; toplam 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.