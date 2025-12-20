Habertürk
        Cizre'de 7 araçlık zincirleme kaza: 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Cizre'de 7 araçlık zincirleme kaza: 7 yaralı

        Şırnak Cizre'de vinç, kamyonet, 2 hafif ticari araç ve 3 otomobilin karıştığı 7 araçlık zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 08:30 Güncelleme: 20.12.2025 - 08:30
        Cizre'de 7 araçlık zincirleme kaza: 7 yaralı
        Cizre ilçesi Konak Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen vinç, kamyonet, 2 hafif ticari araç ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; toplam 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #şırnak
        #Cizre
        #haberler
        #Son dakika haberler
