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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Claudia Raia 56 yaşında anne oldu

Claudia Raia, doktorların kendisine menopoza girdiğini açıklamasından üç yıl sonra anne oldu. 56 yaşındaki Raia, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu

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  • Claudia Raia 56 yaşında anne oldu - Magazin haberleri

    2018 yılında Jarbas Homem de Mello ile dünyaevine giren Brezilyalı oyuncu Claudia Raia, doktorların kendisine menopoza girdiğini söylemesinden üç yıl sonra doğal yolla hamile kaldı.
  • Claudia Raia 56 yaşında anne oldu - Magazin haberleri

    "IŞIK SAÇARAK GELDİ"

    Geçtiğimiz ay oğlu Luca'yı kucağına alan Raia, 53 yaşındaki eşi ve yeni doğan bebekleriyle hastane poz verdi.

    O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Claudia Raia, gönderisine, "Luca, ışık saçarak geldi. 11 Şubat'ta buraya geldi ve şimdiden yerini talep etti. Başardık" notunu düştü.
  • Claudia Raia 56 yaşında anne oldu - Magazin haberleri

    "TÜP BEBEK TEDAVİSİ İŞE YARAMADI"

    Aynı zamanda 19 yaşında Sophia adında bir kızı, 25 yaşında Enzo isminde bir oğlu olan Claudia Raia, daha önce uzun süre tüp bebek tedavisi denediğini ama işe yaramadığını açıklamıştı.
  • Claudia Raia 56 yaşında anne oldu - Magazin haberleri

    "DOKTORUMA '55 YAŞINDAYIM' DEDİM"

    Hamile olduğunu öğrenince doktorunun deli olduğunu düşündüğünü ve ona "55 yaşındayım" dediğini hatırlayan Raia, "Sonra test yaptı ve üç haftalıktan fazla hamile çıktım" demişti.

    Fotoğraflar: Instagram

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