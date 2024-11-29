Clementine Vaughn 1990'lı yılların ünlü modeli olan annesi Claudia Schiffer'ın izinden gidiyor

1990'lı yılların en ünlü modellerinden biri olan Claudia Schiffer'ın kızı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

54 yaşındaki Alman modele görünüm olarak çok benzeyen kızı Clementine Vaughn, şimdilik annesi gibi modellik yapmasa da sosyal medya fotoğraflarında, annesinden poz verme dersi aldığı anlaşılıyor.