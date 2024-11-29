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        Haberler Dünyadan Clementine Vaughn 1990'lı yılların ünlü modeli olan annesi Claudia Schiffer'ın izinden gidiyor - magazin haberleri

        Clementine Vaughn 1990'lı yılların ünlü modeli olan annesi Claudia Schiffer'ın izinden gidiyor

        1990'lı yılların en gözde modellerinden Claudia Schiffer'ın 20 yaşındaki kızı Clementine Vaughn, sosyal medya gözler önüne seriyor. Annesinden poz verme dersleri alan Clementine'in modelliğe sıcak baktığı biliniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 11:26 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:26
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        1990'lı yılların en ünlü modellerinden biri olan Claudia Schiffer'ın kızı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

        54 yaşındaki Alman modele görünüm olarak çok benzeyen kızı Clementine Vaughn, şimdilik annesi gibi modellik yapmasa da sosyal medya fotoğraflarında, annesinden poz verme dersi aldığı anlaşılıyor.

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        20 yaşındaki Clementine, Claudia Schiffer'ın 2002'den bu yana birlikte olduğu yönetmen Matthew Vaughn ile evliliğinden olan üç çocuğunun ortancası.

        Clementine Vaughn'un 21 yaşında Caspar adında ve 14 yaşında Cosima adında kardeşleri var.

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        Annesi Claudia Schiffer'ın modellik genlerini aldığı anlaşılan Clementine Vaughn, bir süre önce annesiyle birlikte bir dergiye kapak pozu vermişti.

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        Sosyal medya hesabında 25 binin üzerinde takipçisi olan Clementine Vaughn'un bugüne dek sosyal medyada paylaştğı partiler, gösterişli tatiller ve dikkat çekici kıyafetlerle verdiği pozlar dikkat çekti.

        Henüz bir podyum deneyimi olmasa da Clementine Vaughn'un modelliğe çok sıcak baktığı düşünülüyor.

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        Geçen yıl Claudia Schiffer ve Clementine Vaughn, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen moda haftasına birlikte katılmıştı. Schiffer'ın, kızını moda dünyasına tanıttığı yorumları yapılmıştı.

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        Cindy Crawford ve Naomi Campbell gibi isimlerin arasında 1990'lı yılların en gözde modellerinden biri olan Claudia Schiffer, moda dünyasında ilk girdiği dönemde sinemanın ikonik kadın yıldızlarından Brigitte Bardot'ya olan benzerliğiyle büyük sükse yapmıştı.

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        Bir dönem ünlü sihirbaz David Copperfield ile aşk yaşayan Claudia Schiffer, yönetmen Matthew Vaughn ile evlendikten sonra eskisi kadar sık podyuma çıkmamaya başladı. Ünlü model artık sadece özel defilelerde boy gösteriyor.

        #Claudia Schiffer
        #Clementine Vaughn
        #model
        #Moda
        #anne kız
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