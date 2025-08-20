Club Brugge, Rangers'ı 3 golle devirdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu mücadelesi başladı. Belçika ekibi Club Brugge, İskoçya temsilcisi Rangers'ı deplasmanda 3-1'lik skorla yendi. İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu mücadelesi başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 maç oynandı.
Gecenin öne çıkan mücadelesinde Club Brugge, deplasmanda karşılaştığı Rangers'ı ilk 20 dakikada Romeo Vermant, Jorne Spileers ve Brandon Mechele'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. İskoç ekibinin tek golünü Danilo kaydetti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Ferencvaros (Macaristan)-Karabağ (Azerbaycan): 1-3
Kızılyıldız (Sırbistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-2
Rangers (İskoçya)-Club Brugge (Belçika): 1-3
Bu arada karşılaşmaların rövanşları, 26-27 Ağustos'ta oynanacak.