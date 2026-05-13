        CNC operatörleri CNC Masters 2026'da yarışacak

        CNC Masters, 2026'da yenilenen yarışma formatı ve genişleyen yapısıyla ikinci yılına hazırlanıyor. GNC Makina öncülüğünde düzenlenen organizasyonda başvurular başlarken, CNC operatörlerinin bilgi, beceri ve deneyimlerinin daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 09:54
        Sanayi üretiminin en kritik yapı taşlarından biri olan CNC operatörlüğü, teknik bilgi kadar dikkat, disiplin ve tecrübe gerektiren bir uzmanlık alanı. Buna rağmen sektör, uzun süredir nitelikli operatör bulma konusunda ciddi zorluklar yaşıyor. CNC Masters, bu ihtiyaca doğrudan yanıt vererek mesleğin görünürlüğünü artırmayı ve genç yetenekleri sektöre kazandırmayı hedefliyor.

        Yapılan açıklamaya göre CNC Masters, ilk yılında elde ettiği yüksek katılımla sektörde önemli bir karşılık buldu. Türkiye’nin farklı şehirlerinden toplam 867 CNC operatörünün başvurduğu yarışma, alandaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını ve bu tür platformlara duyulan ilgiyi ortaya koydu. Çok aşamalı değerlendirme süreci sonunda belirlenen finalistler, sahada yetkinliklerini sergileme fırsatı bulurken; CNC Masters, operatörlerin bilgi, beceri ve deneyimlerini görünür kılan güçlü bir platform olarak konumlandı.

        FORMAT GÜNCELLENDİ

        CNC Masters 2026’da yarışma yapısında dikkat çeken yeniliklere gidildi. Yarışma, bu yıl 4 adet Victor Taichung P106 CNC tezgâhı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Toplam 8 finalist, iki grup halinde aynı anda yarışacak.

        BAŞVURULAR BAŞLADI

        CNC Masters 2026 için başvurular 1 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Yarışmaya katılmak isteyen CNC operatörleri başvurularını GNC Makina web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinin ardından seçilecek katılımcılar, teknik bilgi ve uygulama becerilerini ortaya koyacakları çok aşamalı bir değerlendirme sürecine dahil olacak. Yarışma, operatörlerin yalnızca teknik yeterliliklerini değil; problem çözme kabiliyetlerini ve üretim disiplinlerini de ortaya koyacak bir yapı sunuyor.

        CNC Masters 2026 kapsamında finalistlere yönelik eğitim programı 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışma etapları ise 11-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Kazananların açıklanacağı ödül töreni ise 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.

        CNC Masters 2026’da dereceye giren operatörler önemli ödüllerin sahibi olacak. Yarışma sonunda birinciye 60 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye ise 20 bin TL ödül verilecek. Bu ödüller, yalnızca derece elde eden isimleri değil; CNC operatörlüğü mesleğinin değerini ve ustalığın sektördeki karşılığını da görünür kılmayı amaçlıyor. Aynı zamanda yarışma, katılımcılar için sektörde fark edilme, yeni kariyer fırsatları yakalama ve mesleki yetkinliklerini daha geniş bir alanda gösterme imkânı sunuyor.

        “SEKTÖR İÇİN BİR YARIŞMADAN FAZLASI”

        CNC Masters’ın sektörel önemine ilişkin şu değerlendirmede bulunan GNC Makina Genel Müdürü Gökhan Yıldız, “Sanayide teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, o teknolojiyi doğru kullanan insan kaynağı olmadan sürdürülebilir başarıdan söz etmek mümkün değil. CNC Masters’ı bu nedenle yalnızca bir yarışma olarak değil, sektörün en kritik ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağına dikkat çeken bir platform olarak kurguladık. “Bu yıl yarışmanın teknik altyapısını ve kapsamını daha da ileri taşıdık. Aynı anda dört farklı makinede yarışabilecek bir organizasyon kurgulamak, sektör adına önemli bir iddia ortaya koyuyor. CNC Masters’ın önümüzdeki dönemde yalnızca Türkiye’de değil, bölgesel ölçekte de referans gösterilen bir platform haline gelmesini hedefliyoruz.” Amacımız, CNC operatörlüğünü daha görünür kılmak ve bu alandaki yetenekleri sektöre kazandırmak.” dedi.

