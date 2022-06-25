Çoban Ali'nin 300 koyunla 30 kilometrelik zorlu yolculuğu

`ZORLUKLARI KELİMELERLE ANLATILMAZ´

Mesleğin görünenden çok daha zor olduğunu ancak 50 yıldır bıkmadan ve severek çobanlık yaptığını anlatan Karakaya, "Öyle zorlukları var ki kelimelerle anlatılmaz. Soğuğu, yağmuru, kurdu. Bu zorlukları yaşamak lazım ama hiç bırakmayı düşünmedim. Az kazandım, çok kazandım, aklımdan geçmedi. 3 kızım, 1 oğlum var.