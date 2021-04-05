İHA

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Çınar, henüz 20 günlükken öksüz kalan dişi çoban köpeğini çiftliğine getirerek buradaki keçilerinden sağdığı sütle beslemeye başladı.

İHA'nın haberine göre kendine gelir gelmez sürüye karışıp oğlaklarla arkadaş olan çoban köpeğine sahibi ‘Hırçın’ ismini taktı.

3.5 yaşına gelen çoban köpeği, şimdilerde sürünün başına geçerek onları hem koruyor hem de sürüdeki öksüz kalan oğlaklara sütü olmamasına karşın sütannelik yapmaya çalışıyor.

Bir vefa örneği sergileyen Hırçın’ın oğlaklarla olan görüntüsü ise insanları duygulandırıyor.

“MİNNETİNİ BÖYLE ÖDÜYOR”

Keçilerin sütüyle büyüyen köpeğinin minnetini bu şekilde gösterdiğini belirten Mehmet Çırak, “20 günlükken annesinin sütü kesilmişti. Keçilerin sütüyle büyüttük. O yüzden keçilerin içinden hiç çıkmaz, onlara hep iyi davranır. Bu oğlak da öksüz kaldı. Hırçın 3,5 yılın ardından onlara minnetini, öksüz kalan yavrulara bu şekilde bakarak ödemeye çalışıyor. Sütü yok ama yalancı memeyle onları tatmin ederek gösteriyor. Hayvanlar karşılık beklemeden birbirlerini seviyorlar. Normalde çok hırçın bir hayvandır ama onların yanında çok sakin oluyor” dedi.