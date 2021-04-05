Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Çoban köpeğinden vefa örneği

Antalya’da henüz 20 günlükken annesinin sütü kesildiği için keçi sütüyle beslenen çoban köpeği, büyüdükten sonra başına geçtiği sürünün öksüz oğlaklarına sütü olmamasına rağmen yalancı memeyle annelik yapmaya çalışıyor

Çoban köpeğinden vefa örneği
İHA

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Çınar, henüz 20 günlükken öksüz kalan dişi çoban köpeğini çiftliğine getirerek buradaki keçilerinden sağdığı sütle beslemeye başladı.

İHA'nın haberine göre kendine gelir gelmez sürüye karışıp oğlaklarla arkadaş olan çoban köpeğine sahibi ‘Hırçın’ ismini taktı.

3.5 yaşına gelen çoban köpeği, şimdilerde sürünün başına geçerek onları hem koruyor hem de sürüdeki öksüz kalan oğlaklara sütü olmamasına karşın sütannelik yapmaya çalışıyor.

Bir vefa örneği sergileyen Hırçın’ın oğlaklarla olan görüntüsü ise insanları duygulandırıyor.

“MİNNETİNİ BÖYLE ÖDÜYOR”

Keçilerin sütüyle büyüyen köpeğinin minnetini bu şekilde gösterdiğini belirten Mehmet Çırak, “20 günlükken annesinin sütü kesilmişti. Keçilerin sütüyle büyüttük. O yüzden keçilerin içinden hiç çıkmaz, onlara hep iyi davranır. Bu oğlak da öksüz kaldı. Hırçın 3,5 yılın ardından onlara minnetini, öksüz kalan yavrulara bu şekilde bakarak ödemeye çalışıyor. Sütü yok ama yalancı memeyle onları tatmin ederek gösteriyor. Hayvanlar karşılık beklemeden birbirlerini seviyorlar. Normalde çok hırçın bir hayvandır ama onların yanında çok sakin oluyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lübnan’daki güzellik yarışmasında Türk manken Duygu Çakmak üçüncü oldu
YAŞAMTürk manken güzellik yarışmasında üçüncü oldu!
Hurdacıydı, antikacı oldu! Koleksiyonunda yok yok
YAŞAMHurdacıydı, antikacı oldu! Koleksiyonunda yok yok
Köyünde orman oluşturmak için yaptı! 7 yılda...
YAŞAMKöyünde orman oluşturmak için yaptı! 7 yılda...
Afrodit'in kenti Afrodisyas salgında da ilgi görüyor
YAŞAMAfrodit'in kenti salgında da ilgi görüyor
Süper Loto sonuçları 4 Nisan 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgula
YAŞAMDev ikramiye 13 Milyon TL! İşte sonuçlar
Protez saç ile erkeklerin değişimi sosyal medyada şaşırttı
YAŞAMDudak uçuklatan değişim!
4 Nisan Şans Topu sonuçları! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAMBüyük ikramiye tek kişiye çıktı
Nadir rastlanan en ilginç canlılar ve eşyalar
YAŞAMDenizde rastladı, şaşkına döndü!
Günlük burç yorumları! 5 Nisan 2021 Pazartesi
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 4 Nisan 2021 - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMSüper Loto sonuçları açıklandı 4 Nisan 2021!