Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.054,46 %0,94
        DOLAR 43,9563 %-0,01
        EURO 51,2344 %0,30
        GRAM ALTIN 7.342,09 %1,92
        FAİZ 38,33 %1,94
        GÜMÜŞ GRAM 122,06 %4,66
        BITCOIN 71.231,00 %4,70
        GBP/TRY 58,9317 %0,33
        EUR/USD 1,1644 %0,27
        BRENT 82,19 %0,97
        ÇEYREK ALTIN 12.001,99 %1,90
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Coca-Cola İçecek 2025’i büyüme ve hacim artışıyla tamamladı - İş-Yaşam Haberleri

        Coca-Cola İçecek 2025’i büyüme ve hacim artışıyla tamamladı

        Coca-Cola İçecek (CCI), 2025'te 2025 yılını 13,9 milyar TL yatırım ile tamamladı. Coca-Cola İçecek CEO'su Karim Yahi, "Uzun vadeli değer yaratmaya dayanan disiplinli uygulamamız sayesinde hacim artışında beklentileri aşarak, Faiz ve Vergi Öncesi Faaliyet Karı öngörümüzü gerçekleştirdik ve serbest nakit akışını geçen yıla kıyasla önemli ölçüde artırmayı başardık. CCI'da geçirdiğim üç harika yılın ardından, Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönme kararımla birlikte CEO görevimi devrediyorum. Bugün yayımlanan sonuçlardan da görüldüğü üzere, güçlü bir iş modeline sahibiz ve ben çalışanlarımızla birlikte başardıklarımızdan büyük gurur duyuyorum. 1 Temmuz 2026 itibarıyla, hâlihazırda CCI Ülke Operasyonları İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ahmet Kürşad Ertin, CEO görevini devralacaktır. Ahmet'in bu göreve atanması, lider kadromuzun niteliğinin güçlü bir göstergesidir. CCI bünyesinde 25 yılı aşkın deneyimiyle Ahmet'in, şirketimizi büyüme ve değer yaratımının bir sonraki aşamasına başarıyla taşıyacağına yürekten inanıyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 14:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Coca Cola bilanço açıkladı

        Coca-Cola İçecek (CCI), 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Jeopolitik gerilimler, doğal afetler ve zorlu makroekonomik koşullarla geçen bir yılda, CCI yıl boyunca büyüme ve değer yaratma arasında denge kurmak için bilinçli ve kademeli bir yaklaşım benimsedi. Şirketin konsolide satış hacmi 2025 yılında yıllık bazda yüzde 8 artarak 1,6 milyar ünite kasa seviyesine ulaştı. Şirketin uluslararası operasyonları çift haneli büyüme kaydederken, Orta Asya pazarlarındaki güçlü performansı büyümeyi destekleyen temel unsur olarak ortaya çıktı. Uluslararası operasyonların toplam hacim içindeki payı 2025 itibarıyla yüzde 65,3’e yükseldi. CCI’ın net satış geliri, son beş yılda ABD doları bazında yüzde 17 bileşik büyüme oranıyla artış gösterdi, enflasyon muhasebesi hariç ünite kasa başına 2,8 ABD dolarına ulaşarak son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Konsolide sonuçlara göre net satış geliri, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında artış gösterdi. Türkiye’de ise enflasyon muhasebesi hariç net satış geliri yüzde 36,9 büyüme kaydetti.

        REKLAM

        Coca-Cola İçecek (CCI) CEO’su Karim Yahi, 2025 yılı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Şirketimiz uzun vadeli değer yaratma odağıyla hayata geçirdiği disiplinli uygulamalar sayesinde hacim büyüme beklentilerini aşarken, dengeli ve kademeli ilerleyen stratejisiyle, büyümeyle değer yaratma arasında sağlıklı bir denge kurmayı başardı. Bu dengeli yaklaşım, yıl genelinde istikrarlı ve disiplinli bir performans kaydetmemizi sağladı”.

        ÖNCE YATIRIMA DEVAM

        Şirketin yatırım harcamaları, uzun vadeli büyüme öncelikleri doğrultusunda titizlikle gerçekleştirildi. CCI’ın 2025 yılında yurt içi ve yurt dışında üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Yahi, “Azerbaycan’ın İsmayıllı şehrindeki ikinci fabrikamızı devreye alarak üretim kapasitemizi bu pazarda yüzde 50 artırdık. Irak’taki dördüncü fabrikamız Bağdat’ta üretime başladı. Özbekistan’ın Namangan şehrinde inşa ettiğimiz yeni fabrikamızı devreye alırken, Kazakistan’da dördüncü fabrikamızı Aktöbe’de açmak için çerçeve sözleşmesi imzaladık. Tacikistan’daki Duşanbe tesisimizde ikinci üretim hattını devreye alarak, bölgesel üretim gücümüzü pekiştirdik. 2026 yılında da talepten önce yatırım stratejimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

        2026 yılına ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Karim Yahi, “2026 yılında makroekonomik baskılar ve bölgesel gerilimlerin pazarlarımızı şekillendirmeye devam etmesiyle birlikte, faaliyet ortamının dalgalı seyretmesini bekliyoruz. Geniş coğrafi varlığımızın ve ürün portföyümüzün çeşitliliğiyle hacim büyümesini desteklemeyi, disiplinli uygulama ve doğru fiyatlama yaklaşımını koruyarak sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İrtikap soruşturmasında yeni gelişme: Tanju Özcan ve 12 kişi adliyeye sevk edildi

        Bolu Belediyesine yönelik gerçekleştirilen irtikap soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dahil gözaltına alınan 13 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası