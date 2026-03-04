Coca-Cola İçecek 2025’i büyüme ve hacim artışıyla tamamladı

Coca-Cola İçecek (CCI), 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Jeopolitik gerilimler, doğal afetler ve zorlu makroekonomik koşullarla geçen bir yılda, CCI yıl boyunca büyüme ve değer yaratma arasında denge kurmak için bilinçli ve kademeli bir yaklaşım benimsedi. Şirketin konsolide satış hacmi 2025 yılında yıllık bazda yüzde 8 artarak 1,6 milyar ünite kasa seviyesine ulaştı. Şirketin uluslararası operasyonları çift haneli büyüme kaydederken, Orta Asya pazarlarındaki güçlü performansı büyümeyi destekleyen temel unsur olarak ortaya çıktı. Uluslararası operasyonların toplam hacim içindeki payı 2025 itibarıyla yüzde 65,3’e yükseldi. CCI’ın net satış geliri, son beş yılda ABD doları bazında yüzde 17 bileşik büyüme oranıyla artış gösterdi, enflasyon muhasebesi hariç ünite kasa başına 2,8 ABD dolarına ulaşarak son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Konsolide sonuçlara göre net satış geliri, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında artış gösterdi. Türkiye’de ise enflasyon muhasebesi hariç net satış geliri yüzde 36,9 büyüme kaydetti.

Coca-Cola İçecek (CCI) CEO’su Karim Yahi, 2025 yılı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Şirketimiz uzun vadeli değer yaratma odağıyla hayata geçirdiği disiplinli uygulamalar sayesinde hacim büyüme beklentilerini aşarken, dengeli ve kademeli ilerleyen stratejisiyle, büyümeyle değer yaratma arasında sağlıklı bir denge kurmayı başardı. Bu dengeli yaklaşım, yıl genelinde istikrarlı ve disiplinli bir performans kaydetmemizi sağladı”.

ÖNCE YATIRIMA DEVAM

Şirketin yatırım harcamaları, uzun vadeli büyüme öncelikleri doğrultusunda titizlikle gerçekleştirildi. CCI’ın 2025 yılında yurt içi ve yurt dışında üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Yahi, “Azerbaycan’ın İsmayıllı şehrindeki ikinci fabrikamızı devreye alarak üretim kapasitemizi bu pazarda yüzde 50 artırdık. Irak’taki dördüncü fabrikamız Bağdat’ta üretime başladı. Özbekistan’ın Namangan şehrinde inşa ettiğimiz yeni fabrikamızı devreye alırken, Kazakistan’da dördüncü fabrikamızı Aktöbe’de açmak için çerçeve sözleşmesi imzaladık. Tacikistan’daki Duşanbe tesisimizde ikinci üretim hattını devreye alarak, bölgesel üretim gücümüzü pekiştirdik. 2026 yılında da talepten önce yatırım stratejimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

2026 yılına ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Karim Yahi, “2026 yılında makroekonomik baskılar ve bölgesel gerilimlerin pazarlarımızı şekillendirmeye devam etmesiyle birlikte, faaliyet ortamının dalgalı seyretmesini bekliyoruz. Geniş coğrafi varlığımızın ve ürün portföyümüzün çeşitliliğiyle hacim büyümesini desteklemeyi, disiplinli uygulama ve doğru fiyatlama yaklaşımını koruyarak sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.