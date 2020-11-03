Bol Hindistan cevizli bu pastayı denemeyen okurumuz kaldıysa, en pratik haliyle sunduğumuz tarifi mutlaka uygulamalılar. İşte Cocostar pasta tafifi ve malzemeleri...
Cocostar Pasta Malzemeler
Kekimiz İçin;
3 tane yumurta
2,5 çay bardağı toz şeker
2 çay bardağı sıvı yağı
1 çay bardağı kadar yoğurt
1 çay bardağı kadar süt
1 çay bardağı kakao
4 çay bardağı kadar un
2 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Biraz tuz
Kekimizi Islatmak İçin;
1 su bardağı kadar süt
Kremamız İçin;
2,5 su bardağı süt
7 yemek kaşığı irmik
2 paket vanilya
1,5 su bardağı toz şeker
150 gram tereyağı
200 gram Hindistan cevizi
Üzeri İçin;
80 gram çikolata
2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı
Cocostar Pasta Yapılışı
- Pastamızın kekini hazırlamak için, yumurtalarımızı ve toz şekerimizi bir kaba alıp, çırpıyoruz.
- Köpürdükten sonra içerisine yağımızı, sütümüzü ve yoğurdumuzu ekleyip, çırpmaya devam ediyoruz.
- Kakaomuzu, vanilyamızı, kabartma tozumuzu, unumuzu ve tuzumuzu ekleyip, pastamızın kekini iyice karıştırarak hazır ediyoruz.
- Kekimizi hazırladıktan sonra kelepçeli bir kalıbı yağlayıp, kek hamurumuzu içerisine döküyoruz.
- Isınmış 170 derecelik fırınımızda 25 dakika kadar pişiriyoruz.
- Kekimiz pişerken kremasını hazırlamak için, sütümüzü, irmiğimizi, tereyağımızı ve şekerimizi bir tencerede pişirmeye başlıyoruz.
- Koyulaşınca ocaktan alıp, içerisine vanilyamızı ekleyip, iyice karıştırıyoruz.
- Son krema malzememiz olan Hindistan cevizimizi ekleyip, kremamızı ılıması için bırakıyoruz.
- Kekimiz pişip, soğuduğu zaman sütümüz ile her yerini ıslatıyoruz.
- Islattığımız kekin üzerine, ılıyan kremamızı eşit olacak şekilde sürüyoruz.
- Son olarak üzeri için çikolatamızı benmari usulü eritiyoruz ve içerisine sıvı yağ ekleyip, karıştırıyoruz.
- Kremanın üzerine erimiş çikolatamızı gezdirip, pastamızı dilediğimiz gibi süsleyerek tamamlıyoruz.
- Cocostar pasta tarifimiz artık hazır. 3-4 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servise sunabilirsiniz. Afiyet olsun.
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