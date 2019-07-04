Eğitim hayatına yeni başlayacak ve ortaokula geçecek öğrencilerin velileri çocuklarının hangi okula gideceği konusunda araştırmalar yapmaya başladılar. İlkokula başlama yaşı da veliler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte "çocuğum hangi okula gidecek? ve ilkokula başlama yaşı sorularının cevapları...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Veliler çocuklarının gidecekleri okulu önceki yıllarda da olduğu gibi MEB'in e-Okul sistemi üzerinden çocuklarının T.C. kimlik numaralarıyla görüntüleyebilecek. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işleniyor. Kayıtlar E-Okul üzerinden e-kayıt sistemiyle alınacak. Fakat bakanlık tarafından kayıtlar ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı...

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI 69 AY OLARAK DÜZENLENDİ

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı...

2015 doğumlulardan 48 ila 53 aylık arasında olanlara ana sınıfına

2015 doğumlulardan 54 ila 56 aylık arasında olanlar zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 57 ila 59 aylık arasındakiler zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 60 ila 65 aylık arasındakiler 1. sınıfa isteğe bağlı, ana sınıfına zorunlu

2014 doğumlulardan 69 ila 71 ay arasındakiler dilekçe vererek 1. sınıf kaydı erteleyebilme, ana sınıfına zorunlu ,

2013 doğumlulardan 72 aylık olanlar için 1. sınıf kaydı zorunlu ancak raporla bir yıl ertelenebilir (72 ay olarak düzenlenmesi bekleniyor.),

2013 doğumlulardan 72 ay üstü ise zorunlu eğitim çağına tabi olarak kayıtlarını gerçekleştirecek.

E OKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E okul kayıt sorgulama işlemi için https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresine girerek TC kimlik numarası ile öğrenebileceksiniz.