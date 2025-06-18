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        Çocuğuna tekme atan baba aranıyor

        Eyüpsultan'da, bir adam apartmanın koridorunda çocuğuna tekme attı. Merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 20:38 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:38
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        Çocuğuna tekme atan baba aranıyor
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        Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde yaşayan Turgay T. isimli şahıs, binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme attı. Tekme merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı.

        Çocuğun bağırışlarına çıkan komşular, adama tepki gösterdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri ise şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Cani babanın çocuğuna tekme attığı ve çocuğun yuvarlandığı anlar kameraya yansıdı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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