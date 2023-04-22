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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan, 1921 yılından beri Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Yurt genelinde büyük törenlerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla pek çok tiyatro sahnelerini çocuk oyunlarına açıyor...

İBB ŞEHİR TİYATROLARI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NI 7 ÜCRETSİZ OYUNLA KUTLUYOR



İBB Şehir Tiyatroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nda sahnelerinde 7 çocuk oyununu ücretsiz olarak çocuklarla buluşturuyor.



23 Nisan 2023 Pazar günü; Rüya, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Bir Gece Masalı, Bekçi ile Postacı, Fındıkkıran, Elma Kurdu Kırtık, Benim Küçük Yıldızım adlı çocuk oyunları sahnelenecek.



23 Nisan günü sahnelenecek oyunların davetiyeleri; 17 Nisan 2023 Pazartesi günü 11:00’den itibaren gişelerden, 11:15’te sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden ve Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilir. Davetiyeler iki kişiyle sınırlı olacak.

MALTEPE ETKİNLİK ALANI'NDA 23 NİSAN ÇOCUK KARNAVALI RÜZGARI ESECEK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İBB’nin tüm birim ve iştiraklerinin katılımıyla, Maltepe Etkinlik Alanı’nda sabah 11.00’de başlacak. İstanbul’un bütün çocuklarının davetli olduğu 23 Nisan Çocuk Karnavalı’nda Çocuk Tiyatrosu Müzikali "Niloya", Çocuk Tiyatrosu Müzikali "Kukuli" ve Mehmet Erbil ile Masal Tiyatrosu sahne alacak.

AKM TİYATRO SALONU ÇOCUKLARI AĞIRLAYACAK

Yaratıcılığı harekete geçiren özel gösterilerden tiyatrolara, animasyonlardan filmlere sanatın pek çok dalıyla renklenen AKM Çocuk Festivali kapsamında Çinyo ile Markonyo tiyatro oyunu AKM'de çocuklarla buluşuyor. Çocuklar ve ailelerinin hayal kurmanın gücünü, kendi hayallerini ve birey olmanın önemini keşfettiği oyunun biletleri https://biletinial.com/ üzerinden satılıyor.

MİGROS’UN GELENEKSEL “23 NİSAN ÇOCUK TİYATROSU” PERDELERİNİ 27. KEZ ÇOCUKLAR İÇİN AÇIYOR

Migros, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı geleneksel “Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği”yle kutluyor. Bu yıl 27. kez Devlet Tiyatroları iş birliğinde düzenlenecek olan şenlik kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Konya, Sivas, Van, Mersin, Kayseri ve Trabzon illerindeki 15 sahnede 13 farklı oyun sergilenecek.

Ücretsiz tiyatro bileti gişelerden temin edilecek...

‘RENKLİ HAYALLER SAHNESİ’ 23 NİSAN’DAN İTİBAREN DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi, Netflix, Tiyatro Kooperatifi ve İhtiyaç Haritası iş birliğiyle hayata geçirilen 'Renkli Hayaller Sahnesi' projesi, depremden etkilenen çocukları sanatın iyileştirici gücüyle buluşturacak. Proje kapsamında her gün tiyatro oyunları, atölye çalışmaları, konserler ve film gösterimleri düzenlenecek.



#BirlikteDüşlüyoruz sloganıyla yola çıkan ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ için Hatay ve Kahramanmaraş’ta özel çadırlar kurulacak. Projenin haftanın altı günü gerçekleştirilecek aktiviteleri arasında uzman psikologlar tarafından incelenip onaylanan birbirinden farklı tiyatro oyunları, atölyeler, drama çalışmaları, konserler, sokak performansları, film ve belgesel gösterimleri yer alacak.

Kuşlara Fısıldayan Kız DasDas Sahne'de

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerin dışında pek çok tiyatro da çocuklar için oyunlarını oynamaya devam edecek. Doğanın seslerini, söylediklerini dinleyip, kuşlara yol arkadaşlığı yapan Kora’nın bu sesleri ilk zamanlarda duymakta zorluk çeken arkadaşı Mori’nin hikayesini anlatan Kuşlara Fısıldayan Kız, DasDas'ta sahne alacak. Oyunun biletleri https://mobilet.com/ üzerinden satın alınabilecek.

Kusursuz Dünya Müzikali Zorlu'da

Zorlu Çocuk Tiyatrosu prodüksiyonu olan Kusursuz Dünya Müzikali de 23 Nisan'da saat 11.00 ve 14.00'te sahne alacak. Oyunun biletleri https://www.passo.com üzerinden satın alınabilecek.

Türkçe Benim Evim- Kelimeler Maximum UNIQ'te

Arkadaşlığın, umut etmenin, özgürce hayal kurmanın ve tüm bunları yaparken, ifade ve doğru iletişimin önemini kelimelerle pekiştirmeyi hedefleyen Türkçe Benim Evim- Kelimeler Adası oyunu 15.00'te Maximum UNIQ'te sahne alacak. BKM prodüksiyonu ile sahneye çıkan oyunun biletleri https://www.biletix.com aracılığı ile satın alınabilecek.

Çevre Tiyatrosu'ndan kukla şöleni: Nasreddin Hoca

Semaver Kumpanya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Nasreddin Hoca oyunu ile çocukların karşısına çıkacak. El kuklası, ipli kukla, gölge kuklası, gibi birçok kukla türünün ve kukla tekniğinin aynı mekânda kullanıldığı bir kukla gösterisi olan Nasreddin Hoca oyununun biletleri https://www.biletix.com üzerinden satılacak.