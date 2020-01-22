Çocuk dizisi neden final yapıyor? Şeklindeki sorular dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Her Salı akşamı Star TV'de yayınlanan Çocuk dizisinin final yapacağıyla ilgili açıklama sosyal medyada paylaşıldı. İşte ayrıntılar...

ÇOCUK DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından Çocuk dizisinin 18. bölümünde final yapacağını bildirdi.

ÇOCUK DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Büyük umutlarla Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinin başarısız reyting grafiğinin ardından final yapacağı konuşuluyor. Konuyla ilgili henüz yapımcıdan açıklama gelmedi.