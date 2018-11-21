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Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a En Duyarlı Sunucu Ödülü verilecek

Hempa Çocuk Derneği üyeleri bu sene ilk kez "çocuklar tarafından küçük bir teşekkür" temasıyla Çocuk Hakları ve Duyarlılık Ödülleri takdim edecek. Duyarlılık Ödülleri kapsamında Habertürk Televizyonu’ndan Mehmet Akif Ersoy'a da En Duyarlı Sunucu Ödülü verilecek

21.11.2018 - 09:19 | Güncelleme: HABERTURK.COM

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle Türkiye'nin en genç sivil toplum kuruluşu ve Avrupa Birliği'nin çocuklar tarafından kurulan tek derneği Hempa Çocuk Derneği üyeleri Ankara Gençlik Parkı'nda buluşarak bir basın açıklaması yaptı.

Hempa Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, yaptığı açıklamada çocuk hakları ihlallerinin altını çizerek Doğu Türkistan, Gazze, Suriye gibi savaş bölgelerinde çocukların yaşadığı sıkıntılardan bahsetti ve şöyle dedi:

"Dünya’nın güvenlik ve barışı tesis etmek ile görevlendirilen beş ülke aynı zamanda dünyanın en çok silah satan ülkeleri olma sıfatını taşıyor. Savaşlar yaşanmasın diye kurulan Birleşmiş Milletler, çocukların doğrudan hedef olduğu savaş bölgelerinde kınamaktan öteye geçmeyen bir tutum sergiliyor."

Basın açıklamasında bu sene ilk kez" çocuklar tarafından küçük bir teşekkür" temasıyla verilecek olan Türkiye Çocuk Hakları ve Duyarlılık Ödülleri'nin takdim edileceği isimler de kamuoyu ile paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası kamuoyundaki çocuklarla ilgili yaklaşımına vurgu yapılarak Çocuk Hakları'nda Öncü İnsan Ödülü'nün kendilerine takdim edileceği açıklandı.

Duyarlılık Ödülleri kapsamında Habertürk Televizyonu’ndan Mehmet Akif Ersoy'a da En Duyarlı Sunucu Ödülü'nün verileceği kamuoyu ile paylaşıldı.

Ödüller ilan edilirken şehit öğretmenlerimiz de unutulmadı. Eğitim Ödülü, hayatını çocuklara adayan şehit öğretmenlerimize Vefa Ödülü olarak takdim edilecek.

Ödül Takdim Töreni, 24 Kasım Cumartesi günü Ankara'da yapılacak olan Çocuk Hakları Zirvesi'nde yapılacak.

 

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