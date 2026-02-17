Canlı
        Haberler Magazin Çocuk oyuncu Mustafa Konak, 'Berlinale'de yarışacak

        Çocuk oyuncu Mustafa Konak, 'Berlinale'de yarışacak

        14 yaşındaki oyuncu Mustafa Konak, 'Yerçekimi' adlı kısa filmin Berlin Uluslararası Film Festivali'ndeki (Berlinale) gösterimine katılmak için Almanya'ya gitti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 14:24 Güncelleme: 17.02.2026 - 14:24
        Oyuncu Mustafa Konak, uluslararası arenada önemli bir film festivalinde yer alıyor. Konak’ın rol aldığı kısa film 'Yerçekimi', dünya sinemasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Berlin Uluslararası Film Festivali’ne (Berlinale) davet edildi. Yapımcılığını Didem Nur Yayman’ın, yönetmenliğini Dalya Keleş’in üstlendiği kısa filmin başrollerini Sudem Beril Dinç ile Mustafa Konak paylaşıyor.

        REKLAM

        Festivale katılmak için İstanbul'dan Almanya'ya giden 14 yaşındaki Konak, havalimanında soruları yanıtladı. Böylesine önemli bir festivalde yer almanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Konak; "Heyecanlıyım açıkçası. Festivalde yer almak gerçekten gurur verici. İnsanın emek verdiği bir işin karşılığını alması da çok güzel bir his. İlk defa katılıyorum. Ben bu haberi ilk duyduğumda çok mutlu oldum. Çok sevindim. Etrafımdaki insanlardan duyduğum tepkiler beni daha çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

        Filmde canlandırdığı 'Umut' karakterinden bahseden Konak; "Umut ile Mustafa arasında hiçbir benzerlik yok. Çünkü tamamıyla benden uzak karakterdi. Oyunculuk dediğiniz şeyin de aslında size hiç benzemese de bir karakteri canlandırabilmek olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        "Film gösteriminden sonra ödül töreninde bir konuşma yapacak mısın?" sorusuna yanıt veren Konak; "Özel olarak bir konuşma hazırlamadım. Bir konuşma yapmam gerekirse dünyada Filistin'den daha önemli bir konu olduğunu düşünmüyorum. Bir de Doğu Türkistan'da yapılan zulümler var. Büyüklerin kirli savaşlarında ölenler hep çocuklar oluyorlar. Bu konuyu ben siyasi olarak dile getirmek yerine insani olarak dile getirirdim. Onlar sesini duyuramıyor ama ben birilerinin onlara ses olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

        Çocuk oyuncu, 'Yerçekimi' filminin festivalden ödülle dönebileceğine inandığını belirterek; "Ben bütün canlandırdığım rollerde inanarak oynuyorum. Bu rolde de inanarak oynadım. Ne kadar başarılı olduğumu seyircilerimiz belirliyor. Oynadığım Yerçekimi filminde de belirli bir aşamaya geldik. Umarım yapımcımız Didem Nur Yayman ve yönetmenimiz Dalya Keleş'in ellerinde bu ödülü hayaya kaldırırken görebiliriz" açıklamalarında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çinli robotlardan Kung Fu şov!

        Çin'in en çok izlenen televizyon programı CCTV Bahar Festivali Galası'nda (Spring Festival Gala), Unitree Robotics, Galbot, Noetix ve MagicLab gibi dört yükselen insansı robot girişimi, nefes kesen performanslarla sahneyi domine etti. Kung fu yapan, akrobatik hareketler sergileyen, kılıç ve sopa sal...
        #Mustafa Konak
