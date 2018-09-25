Çocuk Oyunu film serisi, Hadi'nin saat 20.30'daki yarışmasının ipucu sorusu olarak yeniden karşımıza çıktı. Hadi bilgi yarışmasının ipucu sorusu olarak katılımcılara Çocuk Oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi soruldu. Yarışmaya katılacaklar saat 20.30 öncesi ipucu sorusunun cevabını araştıryor. Peki; Çocuk Oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi nedir? İşte 25 Eylül Hadi ipucu sorusunun cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU - 25 EYLÜL

Hadi ipucu sorusu saat 20.30'daki yarışma öncesi Hadi'nin Instagram hesabından, Hadi takipçileriyle paylaşıldı.

İşte Hadi ipucu sorusu - 25 Eylül:

Korku filmlerini sever misiniz? Yoksa hiç bana göre değil diyenlerden misiniz? Her iki tarafın da işine yarayacak bir ipucu geliyor. ''Çocuk Oyunu'' film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismini biliyor muyuz? Siz yine de bakmayın öyle sevimli durduğuna...

Hadi ipucu sorsunun cevabı:

CEVAP: CHUCKY

Chucky ya da Charles Lee Ray, Çocuk Oyunu serisinin kurgusal baş karakteridir. Chucky insan bedenindeki ruhunu oyuncak bir bebeğe aktarmış bir seri katildir.

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