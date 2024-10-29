Çocuk parkındaki oyuncaklara tekme attılar, görevlilere saldırdılar: 3 gözaltı

Avcılar'ın Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir parka 26 Ekim Cumartesi günü A.S. (16), N.A. (17) ve M.H. (18), adlı 3 çocuk, parkın tabelalarına ve oyuncaklara tekme atarak zarar verdi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak tepki çekti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE BIÇAK ÇEKTİLER

Aynı parkta dün gece 3 çocuk yine taşkınlık yaparak etrafa zarar verdi. O sırada parkta bulunan çocuklar ve aileleri durumdan rahatsız oldu. Kısa sürede olay yerine parkın güvenlik görevlileri geldi. Görevliler çocuklara müdahalede bulundu. Ancak çocuklar görevlilere bıçakla karşı koydu.

Arbede sırasında bir güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.