Çocuk terapisi nedir? Çocuk terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

Ebeveynlerin çaresiz kaldığı, çocuğun ise kendini anlaşılmamış hissettiği bu kilitlenme noktalarında, çocuk terapisi profesyonel bir anahtar görevi görür. Peki, küçük bedenlerdeki büyük duyguları anlamlandırmayı hedefleyen bu hassas süreç nasıl işler ve çocuğun iç dünyasına nasıl ulaşılır? İşte detaylar...

Çocukların ruh sağlığı, en az fiziksel sağlıkları kadar hayati bir öneme sahiptir ve erken dönemde müdahale edilmeyen psikolojik sorunlar, yetişkinlik hayatının temellerini zayıflatabilir. Çocuk terapisi, bir çocuğu sadece "yaramaz" veya "sorunlu" olarak etiketlemek yerine, o davranışın altında yatan "duygusal ihtiyacı" görmeyi hedefler. Terapist odası, çocuğun yargılanmadan, eleştirilmeden ve yönlendirilmeden kendini en doğal dili olan oyunla ifade edebildiği güvenli bir alandır.

ÇOCUK TERAPİSİ NEDİR VE NEDEN GEREKLİDİR?

En kapsamlı tanımıyla çocuk terapisi nedir sorusuna verilecek cevap; çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak amacıyla, gelişim dönemlerine uygun teknikler kullanan uzman ruh sağlığı profesyonelleri tarafından yürütülen psikoterapi sürecidir şeklindedir. Yetişkin terapisinden en büyük farkı, iletişimin aracıdır. Yetişkinler koltuğa oturup sorunlarını anlatırken, çocuklar bunu oyunla, resimle veya hikayelerle yapar. Çünkü çocukların bilişsel kapasitesi, soyut duyguları kelimelere dökmek için henüz yeterince gelişmemiştir. Terapi, çocuğun iç dünyasındaki karmaşayı somutlaştırarak işlemesine olanak tanır.

Bu tedaviye ihtiyaç duyulan durumlar oldukça çeşitlidir. Anne-baba boşanması, sevilen birinin kaybı, kardeş kıskançlığı, okul fobisi, akran zorbalığı, travmatik olaylar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), takıntılar veya alt ıslatma gibi sorunlar terapinin ana konuları arasındadır. Ancak terapiye gitmek için mutlaka büyük bir kriz yaşanması gerekmez. Çocuğun duygusal zekasını geliştirmek, özgüvenini artırmak veya sosyal becerilerini güçlendirmek isteyen aileler de bu süreçten faydalanabilir. Çocuk terapisi, çocuğa yaşadığı zorluklarla baş etme mekanizmaları kazandırarak, onun daha dirençli (resilient) bir birey olmasını sağlar.

ÇOCUK TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

Merak edilen uygulama sürecine gelindiğinde çocuk terapisi nasıl yapılır sorusunun cevabı, çocuğun yaşına ve gelişimsel düzeyine göre şekillenen dinamik bir yapıyı işaret eder. Süreç genellikle ebeveyn görüşmesiyle başlar. Terapist, ailenin getirdiği sorunu, çocuğun gelişim öyküsünü ve aile dinamiklerini dinleyerek bir yol haritası çizer. Ardından çocukla seanslar başlar. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar için en yaygın kullanılan yöntem "Oyun Terapisi"dir. Oyun odasında, çocuğun duygularını ifade etmesine olanak tanıyan oyuncak bebekler, kuklalar, kum havuzu, sanat malzemeleri ve terapötik oyun setleri bulunur. Çocuk, bu oyuncaklar aracılığıyla iç dünyasındaki çatışmaları, korkuları veya arzuları sahneye koyar. Terapist, bu oyuna eşlik ederek veya gözlemleyerek çocuğun dilini çözer ve ona duygularını düzenlemesi için rehberlik eder.

Daha büyük çocuklar ve ergenler için ise Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) veya konuşma terapisi teknikleri daha ağırlıklı olarak kullanılabilir. Bu süreçte çocukla, düşünce kalıpları ve bu düşüncelerin duygularını nasıl etkilediği üzerine çalışılır. Terapist, çocukla güvene dayalı bir ilişki (terapötik ittifak) kurduktan sonra, ona kaygıyla baş etme, öfke kontrolü veya problem çözme gibi konularda somut teknikler öğretir. Terapi süreci sadece çocukla sınırlı kalmaz; ebeveyn danışmanlığı da sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Terapist, düzenli aralıklarla aileyle görüşerek çocuğun evdeki durumu hakkında bilgi alır ve ebeveynlere çocuğa nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda psiko-eğitim verir. Ailenin işbirliği, terapinin başarısını artıran en önemli faktördür.

ÇOCUK TERAPİSİNİN FAYDALARI

Sürecin sonunda elde edilen çocuk terapisi faydaları, çocuğun sadece o anki sorununu çözmekle kalmayıp tüm hayatını etkileyecek kazanımlar sunar. En temel fayda, duygusal regülasyonun sağlanmasıdır. Çocuklar, öfke, üzüntü veya korku gibi yoğun duyguları tanımayı, kabul etmeyi ve bu duygularla sağlıklı bir şekilde baş etmeyi öğrenirler. Bu durum, davranış sorunlarının (vurma, ısırma, ağlama krizleri vb.) azalmasını ve çocuğun kendini daha sakin ifade edebilmesini sağlar. Ayrıca, travmatik deneyimlerin işlenmesi, çocuğun üzerindeki ağır duygusal yükü kaldırarak gelişiminin önündeki engelleri temizler.