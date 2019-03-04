Çocuklar Duymasın final yapma kararı aldı. Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın aldığı ekranların uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın neden bitiyor? Sorusu merak konusu oldu. İşte Çocuklar Duymasın dizisi ile ilgili ayrıntılar...
ÇOCUKLAR DUYMASIN NEDEN BİTİYOR?
Çocuklar Duymasın dizisi başarız reyting grafiği çizmesinin ardından final kararı aldı. Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında seyircinin karşısında çıkan Çocuklar Duymasın, yayınlandığı son hafta 27 Şubat Çarşamba akşamı AB reyting sonuçlarında 2.78 reyting alarak 13. sırada, Total kategorisinde ise 2.96 reyting puanı ile 18. sırada yer almıştı.
ÇOCUKLAR DUYMASIN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Kanal D, bu durum üzerine dizinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven'den ellerinde bulunan 4 bölüm stokun ardından Çocuklar Duymasın'ın yayından kaldırılacağını, bu 4 bölüm için de yüzde 60 indirim yapmasını istedi.
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ BAŞKA KANALA MI TRANSFER OLUYOR?
Kanal D yönetiminin talebini oyuncularla paylaşan Güven'in oyuncuların da 'Olur'u üzerine indirimi kabul ettiği ve Çocuklar Duymasın için kanal arayışına çıktığı belirtiliyor.
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