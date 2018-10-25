Çocuklar Duymasın dizisi ekranlara gelen son bölümüyle heyecanlı dakikalara sahne oldu. Dizide Simay ile Emre'nin şok etkisi yaratan ayrılık kararı, Emre'nin Simay'ı aldattığı yönünde dedikodular çıkmaya başlamıştı. Emre ile Simay'ın ayrılık kararının arkasındaki sebep ise kimse tarafından bilinmiyordu. Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından seyirciler 55. yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Peki, Çocuklar Duymasın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇOCUKLAR DUYMASIN 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman buradan takip edebilirsiniz.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 54. BÖLÜM ÖZETİ

Simay ve Emre'nin ayrılık kararı almasının sebebi ihanet mi?

Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında işler karışıyor. Aniden ayrılık kararı alan Simay ve Emre, ailelerine bu durumla ilgili bir açıklama yapmak zorunda kalır. Ancak onlar açıklama yapana kadar söylentiler artmıştır. Bir anda Emre'nin Simay'ı aldattığı yönünde dedikodular çıkmaya başlamıştır. Ancak hiç kimse ayrılık kararının arkasındaki gerçek sebebi bilmez. Peki gerçekten Emre ve Simay'ı ihanet mi ayırdı? Emre bu durumla ilgili ne açıklama yapacak? Simay'ın ailesi bu söylentiler karşısında nasıl bir hamle yapacak?

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