Kanal D’de ekranlara gelen sevilen dizi Çocuklar Duymasın yeni sezon bölümleriyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği samimi hikayelerin izleyiciyle buluştuğu Çocuklar Duymasın yeni sezonunda yeni karakterler de izleyici ile buluşacak. Peki Çocuklar Duymasın yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ÇOCUKLAR DUYMASIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan’ın başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna yeni sezonda ünlü youtuber Buse Sinem İren de dahil oldu. Buse Sinem İren dizide Havuç’un eşi Simay karakterine hayat verecek. Havuç'un evlilik kararı, çok konuşulacak! Meltem ve Haluk, bu evlilik kararını nasıl karşılayacaklar?

Çocuklar Duymasın, yeni bölümleriyle 15 Ağustos Çarşamba 20.00'de Kanal D’de başlıyor.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 45. BÖLÜM FRAGMANI...

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