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Çocuklar Gülsün Diye Derneği 45. Anaokulu'nu 10 Haziran'da açıyor

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinden etkilenen illerimizde çocuklarımızın geleceğine ışık tutmak ve hayata tutunmalarına katkıda bulunmak amacıyla “11 ilimizde 11 anaokulu” sloganı ile başlattığı kampanya doğrultusunda 45. Anaokulunu Gaziantep’in İslahiye ilçesi’nde açıyor. Türkiye’ye yeni anaokulları kazandırmaya devam eden, Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 10 Haziran’da açılacak anaokulunu, yapılacak töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlayacak

Çocuklar Gülsün Diye Derneği 45. Anaokulu'nu 10 Haziran'da açıyor
HABERTURK.COM

Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan bölgelerine ve köylerine anaokulları kazandıran Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 45. anaokulunu afet bölgesi kapsamına alınan Gaziantep’in İslahiye İlçesinde açıyor. İnşaatın yapımını hayırsever ailenin üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye- Fikret Dönmez Anaokulu” ismi verilecek.

10 Haziran’da açılacak anaokulunun açılışı Çocuklar Gülsün Diye Dernek Başkanı Gülben Ergen, Vali Vekili Muhammed Önder, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayırsever aile ve devlet protokolünün katılımıyla gerçekleşecek. Yaklaşık 100 öğrencinin okul öncesi eğitim alabileceği Çocuklar Gülsün Diye – Fikret Dönmez Anaokulu, açılış töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanacak.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir ve Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Eskişehir, Ordu-Kumru ve Diyarbakır, Denizli, Siirt ve Niğde’de anaokulları kazandırdı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, sponsorları ve bağışçılarının desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmak üzere çalışmalarına devam edecek.

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