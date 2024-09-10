Çocuklar istedi, Başkan Palancıoğlu kayıtsız kalmadı

Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas Gölbaşı Mahallesi çocuklarının sosyal medyadan duyurdukları futbol sahası isteklerine kayıtsız kalmadı.

AA'nın haberine göre, Gölbaşı Mahallesi'nde kendisinden futbol sahası talebinde bulunan çocukları ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, futbol sahasının yanında bir de mahalle sakinleri için park yapılacağının da müjdesini verdi.

Futbol sahası ve parkın yapılacağı alanı inceleyerek vatandaşlarla bir araya gelen Palancıoğlu, çocukların heyecan ve sevincine şahit olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Palancıoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.