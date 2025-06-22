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        Haberler Dünyadan Çocuklar Rihanna'yı yılın ikonu seçti: 2025 Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri verildi - magazin haberleri

        Çocuklar Rihanna'yı yılın ikonu seçti

        Ünlü şarkıcı Rihanna, çocukların oylarıyla belirlenen Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri'nde 'Yılın İkonu' seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 10:10 Güncelleme: 22.06.2025 - 10:10
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        Çocuklardan Rihanna'ya ödül
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        Rihanna, 2025 Nickelodeon Çocukların Ödülleri'nde 'Yılın İkonu' ödülünü kazandı. 37 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, ödül törenine katılmasa da video mesaj yoluyla ödülünü kabul etti.

        "İkon ödülü çok özel bir ödül ve hepimiz Rihanna'yı tanıyor ve seviyoruz" diyen sunucu Tyla sahnede; "Müzik, moda, güzellik ve aklınıza gelebilecek her alanda büyük bir etkiye sahip. Benim gibi birçok kişiye ilham veriyor, bu yüzden RiRi'ye selam olsun!" diye seslendi.

        Rihanna, ödül konuşmasında; "Bu inanılmaz ödül için hepinize çok teşekkür ederim. 2025 ikonunuz olarak adlandırılmaktan büyük onur duyuyorum" dedi. "Hepinizle bu anı paylaşabildiğim için daha da onur duyuyorum. Çünkü bunların hiçbiri sizsiz mümkün olmazdı" diyen şarkıcı, minnettarlığını ifade eden sözlerinin ardından "Gitmeden önce bir şey daha var" dedi. Sahne ve seyirciler ışıklarla maviye dönüştü. Bu, Rihanna'nın seslendirme kadrosunda yer aldığı yeni 'Şirinler' filmine bir göndermeydi.

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        'Şirinler' filminin yeniden çevrimi, gelecek ay gösterime girecek. Rihanna, film için yaptığı yeni şarkısı 'Friend of Mine'ı mayıs ayında çıkardı.

        Kasım 2020'den bu yana birlikte olduğu rapçi ASAP Rocky ile üçüncü çocuğunu bekleyen Rihanna, hamilelik haberini, mayısta New York'ta düzenlenen Met Gala'da vermişti. Rihanna ve ASAP Rocky çiftinin 21 aylık Riot Rose ve bu ay 3 yaşına girecek RZA Athelston adında oğulları var.

        Rihanna, rapçi eşi ASAP Rocky'nin de rol aldığı 'Highest 2 Lowest' filminin mayıs ayındaki Cannes Film Festivali galasına katıldı

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        #Rihanna
        #ödül
        #yılın ikonu
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