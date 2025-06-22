Rihanna, 2025 Nickelodeon Çocukların Ödülleri'nde 'Yılın İkonu' ödülünü kazandı. 37 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, ödül törenine katılmasa da video mesaj yoluyla ödülünü kabul etti.

"İkon ödülü çok özel bir ödül ve hepimiz Rihanna'yı tanıyor ve seviyoruz" diyen sunucu Tyla sahnede; "Müzik, moda, güzellik ve aklınıza gelebilecek her alanda büyük bir etkiye sahip. Benim gibi birçok kişiye ilham veriyor, bu yüzden RiRi'ye selam olsun!" diye seslendi.

Rihanna, ödül konuşmasında; "Bu inanılmaz ödül için hepinize çok teşekkür ederim. 2025 ikonunuz olarak adlandırılmaktan büyük onur duyuyorum" dedi. "Hepinizle bu anı paylaşabildiğim için daha da onur duyuyorum. Çünkü bunların hiçbiri sizsiz mümkün olmazdı" diyen şarkıcı, minnettarlığını ifade eden sözlerinin ardından "Gitmeden önce bir şey daha var" dedi. Sahne ve seyirciler ışıklarla maviye dönüştü. Bu, Rihanna'nın seslendirme kadrosunda yer aldığı yeni 'Şirinler' filmine bir göndermeydi.

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'Şirinler' filminin yeniden çevrimi, gelecek ay gösterime girecek. Rihanna, film için yaptığı yeni şarkısı 'Friend of Mine'ı mayıs ayında çıkardı.