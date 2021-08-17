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"Çocuklar ve gençler dijital dünyada pek çok tehlikeyle karşı karşıya" uyarısı

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, çocuklar ve gençlerin dijital dünyada pek çok tehlikeyle karşı karşıya kaldığını belirterek uyarıda bulundu

Kritik uyarı! Çocuklar ve gençler tehlikeyle karşı karşıya
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AA

SODİMER tarafından düzenlenen İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından desteklenen "SODİMER Anne-Baba Okulu"nun ilk eğitimi Edirne'nin Enez ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçe meydanında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara, dijital ebeveynlik, dijital dünyada karşılaşılan tehlikeler ve anne-baba tutumlarına yönelik eğitimler verildi.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan, hayata geçirdikleri projeyle ailelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Çocukların ve gençlerin dijital dünyada yaşayabilecekleri tehlikelere karşı korunmaları gerektiğini aktaran Eraslan, şunları kaydetti: "Çocuklarımız ve gençlerimiz dijital dünyada birçok tehlikeyle karşı karşıyalar. Dijital vatandaşlar olmaya çalışan çocuklarımızı gerçek dünyada korumaya çalıştığımız kadar dijital dünyada korumamız gerekmektedir. Bu amaçla yola çıkan SODİMER Anne-Baba Okulu, tüm ülkemizde bu eğitimleri sürdürmek için tüm paydaşlarımızın da desteğiyle bu program sayesinde on binlerce ebeveyne ulaşmayı hedefliyoruz. Biz bir sivil toplum kuruluşu felsefesiyle hareket ederek tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz bu eğitimleri ülkemizin dört yanında sürdürmeye devam edeceğiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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