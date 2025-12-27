Çocuklara 3 yaşından itibaren afet eğitimi önerisi

Aynı zamanda rektör yardımcısı olan Parlar, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Bursa'da afet esnasında en çok etkilenen grubun çocuklar olduğunu söyledi.

Bu konuda çocuklarla ilgili bir bilimsel çalışma yapmanın önemli olduğunu belirten Parlar, çocukların afet öncesi, esnası ve sonrasında hazır bulunmuşluk düzeylerini artırmak için birtakım çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

Parlar, çocukların küçük yaştan itibaren bu alanda eğitilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Afet öncesi çocuklara 3 yaşından itibaren evde, okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde afet bilincini yerleştirmeye yönelik uygulamaların, sosyal etkinliklerin, özellikle eğitmen ve öğretmenlerimizin bu konudaki farkındalıklarını yükselterek çocuklarımızın afete hazırlık düzeylerini artırmak gerekiyor" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Parlar, afetin maruz bırakacağı fiziksel ve psikolojik etkileri en aza indirmek için afet öncesi hazırlığın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Özellikle, anne ve babaya da büyük iş düştüğünü belirten Parlar, şöyle devam etti: "Anne, babaların bu konudaki bilinç düzeyleri çok önemli. Öncelikli olarak anne ve babaların kendilerini eğitmesi, dedelerin, ninelerin özellikle o yaş grubuna yönelik hikayemsi anlatımları bir öğretici metot olabilir. Açık ama çocuğun psikolojik durumunu aşırı etkilemeyecek şekilde anne babanın konuyu, olguyu olduğu şekilde anlatabilmesi ve birtakım simülasyonların ev ortamında yapılması önemli. Çocuğun odasını düzenlerken, bir masa ya da dolabı duvara sabitlerken çocukla birlikte yaparak bunu göstermemiz, anlatmamız çok faydalı olur. Ebeveynlerin hangi ortamlarda nasıl toplanacağız? Nasıl iletişim kuracağız? gibi birtakım başlıkları ev ortamında oyunlaştırarak, onların bilinçlenmesini sağlamak yerinde olur."