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Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?

Depremin çocuklara mümkün olduğunca yalın ve gerçek bir dilde anlatılması gerektiğini belirten Uzman Psikolog Tuğçe Dabağer Dilek, "Depremin, yağmur, kar ve diğer hava olayları gibi bir doğa olayı olduğunu ve ayağımızı bastığımız yerlerin zaman zaman bu sebeple hareket edebileceği şeklinde bir aktarım sağlanabilir" dedi

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  • Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?

    Uzman Psikolog Tuğçe Dabağer Dilek, özellikle, 8-10 yaş altındaki çocukların, soyut düşünme becerilerinin tam olarak oluşmaması sebebiyle gerçekleşen depremin nasıl olduğunu zihinlerinde anlamlandırmakta zorlandığını ve bunun için oldukça belirsiz kaldığını söyledi.
  • Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?

    Dilek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belirsiz olan durumlar ise çocukları ürkütür, kaygılarını arttır, endişeli, güvensiz ve korkulu hissederler. Bu duygular beraberinde, kabus görme, tırnak yeme, alt ıslatma ve içe kapanma gibi hem ruhsal hem de fiziksel belirtileri de beraberinde getirir.
  • Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?

    YAŞANILAN AFETİ NASIL ANLATABİLİRİZ? 

    Öncelikle yaşanılan deprem çocuklara mümkün olduğunca yalın ve gerçek bir dilde anlatılmalıdır. Bu noktada, fazla detay vermek veya bu konuyla ilgili hiç konuşmamak çocukların kafasında birçok soru işareti yaratabiliyor. Depremin, yağmur, kar ve diğer hava olayları gibi bir doğa olayı olduğunu ve ayağımızı bastığımız yerlerin zaman zaman bu sebeple hareket edebileceği şeklinde bir aktarım sağlanabilir.
  • Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?

    İkinci en önemli adımın ise; Çocukların deprem ile ilgili sorduğu soruların geçiştirilmemesi ve konunun kapatılmamasıdır. Böyle bir yol izlendiğinde çocuk kendi hayal gücüyle bu sorulara cevap aramaya başlar ve bu durum çocuğun daha fazla kaygılanmasına sebep olabilir." 
  • Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?

    OLUMSUZ GÖRÜNTÜLER ÇOCUĞUN GÜVEN DUYGUSUNU ZEDELEYEBİLİR

    Uzman Psikolog Dilek, çocuklarla açık iletişim kurmanın faydalı olduğunu; ancak bu iletişimin ve aktarımların sınırlarına da dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
  • Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?

    Dilek, şunları söyledi: "Çocuğumuzun yanında bu konuyla ilgili detaylı konuşmalardan, çocuğun sürekli deprem ve enkaz görüntülerine maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Çocukların, olumsuz görüntülere fazla maruz kalması, güven duygusunu önemli ölçüde zedeleyebilir. Unutulmamalıdır ki bu süreçte çocuğun hissetmek ve duymak istediği en önemli duygu güvenlik hissiyatıdır.
  • Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?

    Çoğu zaman çocuklar, çevrelerinde gerçekleşen durumları ebeveynlerin tepkilerini gözlemleyerek algılarlar. Bu noktada, atılması gereken bir diğer önemli adım ise ebeveynin kendi duygu durumunu düzenlemeye çalışmasıdır. Elbette, bu durum korkularımızı ve üzüntülerimizi tamamen saklamak gizlemek anlamında değil tam tersi çocuklarımızın hissettikleri bu belirsizlik ve korkunun birlikte ifade edilebiliyor olması anlamındadır.
  • Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?

    Bir diğer yandan, çocukların bu süreçte hissettiklerini sözel olarak ifade etmesi bazen mümkün olamayabilir. Böyle durumlarda, oyun oynamak, resim yapmak gibi çocuğun sevdiği aktiviteler, çocuğun kendisini ifade etmesine olanak sağlayacaktır.
  • Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?

    Son olarak, kaygının, korkunun ve belirsizliğin olduğu bu süreçte çocuğunun en temel ihtiyacı sevdiği birine temas etmek ve yakın ilişki halinde kalmaktadır. Dolayısıyla, bu dönemde çocuklarınızla sık sık yakın temaslar kurarak sakinleştirmeyi ihmal etmeyin.
  • Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı?

    Ülkece yaşadığımız bu zor süreçte, vefat edenlerimizin yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Umarım, bir daha böyle bir afeti yaşamayız."

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