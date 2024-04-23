Çocukların da severek tüketebileceği bir alternatif: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kadınbudu köfte tarifi
Akşam yemeğinde hazırlamak için bir yiyecek arıyorsanız Türk mutfağının lezzetlerinden olan kadınbudu köfteyi yapabilirsiniz. Peki, kadınbudu köfte içine ne koyulur? İşte, sizin için kadınbudu köfte tarifi!
Çocukların da beğeneceği bir lezzet arayanlar için iyi bir seçenek: Kadınbudu köfte! Klasik köfte tariflerinden sıkıldığınızda size alternatif olabilecek bir yemek olan kadınbudu köfteyi evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte, içerisinde pirinç de bulunan karbonhidrat deposu kadınbudu köftesinin yapılışı...
KADINBUDU KÖFTE
MALZEMELER:
600 gram az yağlı kıyma
1 adet kuru soğan
1 adet yumurta
1 fincan pirinç
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
KÖFTELERİ BULAMAK İÇİN:
Yarım çay bardağı galeta unu
Yarım çay bardağı buğday unu
1 yumurta
YAPILIŞI:
Kıymanızı ikiye bölün, bu aşamada bir kısmı çiğ kalacak diğeri ise pişirilecek. Önce 3-4 kaşık kıymayı bir tavada kavurun ve sonra soğuması için kenara alın. Bu sırada çiğ kıymanızın üzerine rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız soğanları ilave edin.
Kavrulan kıymanız soğurken pirincinizi haşlayın. (Dünden kalan pilavınızı da kullanabilirsiniz) Daha sonra derin bir yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma ve haşlanıp süzülmüş pirincinizi alın.
Kıymanıza yumurta ve baharatlarını ekleyip harcı yoğurmaya başlayın. 2 saat dinlenmeye bırakın. Dinlendikten sonra şekil verin. Daha sonra derin bir kızartma tavası çıkartın ve içerisine 2-3 su bardağı sıvı yağ koyun.
Yağınızı kızdırın ve içerisine şekil verdiğiniz köfteleri önce un ve galeta unuyla harmanlanmış karışıma, sonra ise yumurtaya bulayarak kızartın. Sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!