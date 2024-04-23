Çocukların da severek tüketebileceği bir alternatif: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kadınbudu köfte tarifi

YAPILIŞI:

Kıymanızı ikiye bölün, bu aşamada bir kısmı çiğ kalacak diğeri ise pişirilecek. Önce 3-4 kaşık kıymayı bir tavada kavurun ve sonra soğuması için kenara alın. Bu sırada çiğ kıymanızın üzerine rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız soğanları ilave edin.

Kavrulan kıymanız soğurken pirincinizi haşlayın. (Dünden kalan pilavınızı da kullanabilirsiniz) Daha sonra derin bir yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma ve haşlanıp süzülmüş pirincinizi alın.