Çocukların internetteki gizliliği ve güvenliği ebeveynlerin en büyük kaygılarından biri haline geldi. Bu kaygılar temelsiz de değil. Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 84’ü çocuklarının internetteki güvenliğinden endişe ediyor. Ancak ebeveynler, büyüyene kadar çocuklarıyla internet güvenliğiyle ilgili olarak toplam ortalama yalnızca 38 dakika konuşuyor.

Ankete Türkiye’den katılanların yarısından fazlası (yüzde 64),bu konuda 30 dakikadan az konuşuyor. Bu da okuldaki standart bir dersin neredeyse yarısı kadar bir süre.

Araştırmaya göre Türkiye’de 7-12 yaş arasındaki çocukların yüzde 96’sında internet bağlantılı bir akıllı telefon veya tablet bulunuyor.

Türkiye’deki ebeveynlerin yaklaşık üçte ikisi (yüzde 69),çocuklarının internette çok fazla vakit geçirdiğini düşünüyor. Bu durum yalnızca çocuklukta yaşanabilecek eğlenceli anları ekran başında harcamaya değil, ayrıca sürekli potansiyel risklere açık olmaya da neden oluyor.

EN BÜYÜK KORKU CİNSELLİK VE ŞİDDET İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER

Türkiye’de ebeveynlere göre en tehlikeli çevrim içi tehditler arasında; çocukların cinsellik veya şiddet içerikli görüntülere erişmesi (yüzde 39),internet bağımlılığı (yüzde 38) ve şiddete veya uygunsuz davranışa yönlendiren anonim mesajlar veya içerikler alınması (yüzde 21) yer alıyor.

Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 83’ü, potansiyel riskleri azaltmak ve internette gezinirken karşılaşılabilecek tehlikeleri anlatmak için çocuklara internet güvenliğini öğretmenin, ebeveynler ve okulların ortak sorumluluğu olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 87’si, ebeveynlerin bunu yapmaya daha uygun olduğunu çünkü çocukların anne babalarına daha çok güvendiğini belirtiyor.

EN ÇOK HANGİ NOKTALARDA ZORLANIYORLAR?

Ebeveynler üzerlerindeki sorumluluğun farkında olmasına rağmen çocuklarına yeterli derecede yol gösteremiyor. Çocuklarıyla internet güvenliği hakkında toplam bir saatten daha az konuşuyorlar. Kaspersky’nin yaptığı araştırma, ebeveynlerin bu tür konuşmalarda zorlandığını ortaya koyuyor. Türkiye’de ebeveynler çocuklarıyla bu konuda konuşurken en çok şu noktalarda zorlandıklarını belirtiyor:

Tehditleri çocukların anlayacağı bir dilde anlatmak (yüzde 53)

Çocukların tehditleri ciddiye almasını sağlamak (yüzde 51)

Arkadaş baskısına uymamaya ikna etmek ve/veya bunun için kendilerine güvenmelerini sağlamak (yüzde 36)

UZMANLAR NE DİYOR?

Araştırma sonuçlarıyla ilgili konuşan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan, şunları söyledi:

“Günlük hayattaki iletişim ve etkileşimden farklı olarak internet üzerinden iletişim ve etkileşim zaman ve mekan sınırlamasından bağımsız olarak gerçekleşmektedir. Çocuklar internet aracılığı ile yaş ve gelişim düzeylerine uygun olmayan içeriklere erişebilir, kişisel bilgilerini istemeden paylaşabilir, siber zorbalığa veya benzeri olumsuz deneyimlere maruz kalabilirler. Yapılan bu güncel araştırma, ülkemizde ebeveynlerin çocukların güvenliği ile ilgili kaygılarının olduğunu ancak bu konuda iletişim kurmakta zorlanabildiklerini gösteriyor. İlköğretim çağındaki çocukların hemen hemen tümünün internet bağlantılı akıllı telefon veya tablet kullandığı göz önüne alındığında bu konuda konuşmanın önemi daha da belirginleşiyor. Ebeveynler çocukları büyüdükçe onlara yaşlarına uygun biçimde internet üzerinden iletişimin özelliklerini anlatabilir ve kişisel bilgileri paylaşmamanın önemini vurgulayabilir. Sosyal medya kullanımı konusunda belli sınırlar getirmek ve çocukların vakit geçirdiği sosyal medya uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak da faydalı olabilir. En önemlisi çocuğa internet üzerinden istemediği veya onu rahatsız eden bir içeriğe maruz kaldığında bunu öğretmeni veya annesi/ babası ile paylaşarak yardım alabileceği ve bu konuda eleştirilmeyeceği güvencesi verilebilir."

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİ?

İnternetin, çocukların asla görmelerini istemeyeceğimiz içeriklere erişmesine olanak verdiği için gizlilik ve güvenliğin ebeveynlerin en çok kaygı duydukları konular haline geldiğine değinen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova ise çocuklarını internetteki çeşitli tehditlerden korumak isteyen ailelerin ebeveyn denetimi ve güvenlik çözümleri araçlarını kullanması gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu:

- Çocuğunuzun internette ne yaptığını biliyorsanız, ona yardımcı veya destek olabilirsiniz fakat bu bilgiyi dikkatli bir şekilde kullanın.

- Çocuğunuzla sosyal medyada ne kadar zaman geçirebileceği konusunda konuşun. Çocuğunuzu okulda veya geceleri sosyal medya kullanmamaya ikna etmeye çalışın.

- Çocuğunuzun sosyal çevresini sınırlamayın fakat arkadaşlarını seçerken dikkatli davranmalarını öğütleyin.