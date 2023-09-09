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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocukların kavgasına aileler karıştı! Kalbinden bıçakladı!

        Çocukların kavgasına aileler karıştı! Kalbinden bıçakladı!

        İstanbul Esenyurt'ta, sokakta oynayan çocukların kavgasına aileler karıştı. Çıkan kavgada, Suriyeli çocuğun babası A.H., N.T.'yi bıçaklayarak öldürdü. Polis sokakta geniş güvenlik önlemi alırken olay sonrası kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafında yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 08:58 Güncelleme: 09.09.2023 - 09:58
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        Çocukların kavgasına aileler karıştı! Kalbinden bıçakladı!
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        İstanbul'da olay, dün saat 19.30 sıralarında, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1218. sokakta meydana geldi.

        ÇOCUKLARA TEPKİ GÖSTERDİ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Kavga eden çocuklardan birinin babası olan N.T., çocuklara tepki gösterdi.

        KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

        Bu sırada, olayı duyan Suriyeli çocuğun babası A.H. de, evden aldığı bıçakla dışarı çıkarak N.T. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.H., N.T.'yi kalbinden bıçakladı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan N.T., burada yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan A.H., ekiplerin çalışmaları sonucu yakalandı.

        POLİS, SOKAKTA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

        Olayın ardından, A.H.'nin evinin önünde toplanan kalabalığın tepkilerinin üzerine mahalleye çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Yaşanan olayla ilgili İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesinde meydana gelen olayda N.T. isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu yabancı uyruklu firari şüpheli A.H. yakalanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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        #istanbul
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