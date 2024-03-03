Çocukların yemek seçmesini aşmak için sağlıklı beslenmeye yönlendirmenin 5 yolu
Çocuklara sağlıklı yiyecekleri sevdirmek birçok ebeveynin karşılaştığı zorluklardan biridir. Ancak bazı yöntemlerle çocuklara, onlar ağlamadan veya yemek masasını savaş alanına dönüştürmeden yedirmek mümkün olabilir. İşte, ebeveynler için çocukların sağlıklı yemeklerden keyif almasını sağlayabilecekleri 5 yol!
Yemek seçmek, belli besinleri reddetme veya sadece belirli yiyecekleri tercih etme eğilimidir. Çocuklar arasında yaygın olan bu davranış ise genellikle ebeveynleri endişelendiren bir konu olabilir ve bu durum, çocukların dengeli beslenme alışkanlığı kazanmalarını zorlaştırabilir. İşte, çocukların yemek seçme alışkanlıklarının nasıl önlenebileceğine dair ipuçları...
1. YENİ TATLARA İZİN VERMEK
Çocuklar aynı yiyeceklerden çabuk sıkılırlar ve yeme alışkanlıkları sık sık değişir. 2017 yılında Nutrients dergisinde yayınlanan makaleye göre, bir çocuk ne kadar farklı türdeki sağlıklı yiyecekleri deneyimlerse büyüdükçe daha sağlıklı beslenmeye olan ilgisi de o kadar artar.
Yani çocuğunuzun farklı yemek örneklerini denemesine izin verdiğinizde, onun damak zevki de gelişecek ve yeni yemekler deneme eğiliminde olacaktır.
2. YEMEKTEN KEYİF ALMALARINI SAĞLAMAK
Çocukların yemekten hoşlanmamasının nedenlerinden birisi sevmedikleri bir şeyi defalarca yemeye zorlanmalarıdır. Bunu yapmak yerine çocuğunuza ara sıra sevdikleri abur cuburları ikram edebilirsiniz.
Bununla birlikte ebeveynler sağlıklı beslenme konusunda çok katı olmaktan kaçınmalıdır, eğer katı olunursa çocuk zihninde yiyecekleri ödül/ceza mantığına oturtarak gizlice yemeye çalışabilir.
3. YİYECEKLERİ KÜÇÜK TABAKLARDA SERVİS ETMEK
Ebeveynlerin normal büyüklükte olduğunu düşündüğü porsiyon aslında bir çocuk için çok büyük olabilir. Çocukların büyük tabağın boyutundan ve servis edilen porsiyondan korkmamaları gerekir.
Bu yüzden daha küçük tabaklar kullanılmalıdır. Bu şekilde tabaklarına hangi yemekten almak istediklerine rahatça karar verebilirler.
4. SOFRAYA BİRLİKTE OTURMAK
Düzenli olarak birlikte yemek yemek ve çocuğun da yemek pişirme sürecine katılmasına izin vermek ne yiyeceğine daha fazla ilgi göstermesini sağlayabilir. Sofrada birçok yemeğin olduğunu ve ailesinin yediğini gören çocuk, merak edip diğer yemeklerin tadına bakmak isteyebilir.
5. YORAN AKTİVİTELER DÜZENLEMEK
Sağlıklı bir iştahı teşvik etmek söz konusu olduğunda fiziksel aktiviteler önemlidir. Çocuklarınızın saatlerce video oyunu oynamasına izin vermek yerine, onları mahalle parkında yürüyüşe çıkarmak veya evde onlarla saklambaç oynamak daha iyi bir seçenek olabilir.