Çocukların yemek seçmesini aşmak için sağlıklı beslenmeye yönlendirmenin 5 yolu

1. YENİ TATLARA İZİN VERMEK

Çocuklar aynı yiyeceklerden çabuk sıkılırlar ve yeme alışkanlıkları sık sık değişir. 2017 yılında Nutrients dergisinde yayınlanan makaleye göre, bir çocuk ne kadar farklı türdeki sağlıklı yiyecekleri deneyimlerse büyüdükçe daha sağlıklı beslenmeye olan ilgisi de o kadar artar.