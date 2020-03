Ateşböceklerinin Mezarı - 1988

(Grave of the Firefiles - Hotaru no Haka)

Pearl Harbor baskını, esir kamplarındaki merhametsiz komutanlar ve sert Japon askerleri... Hollywood yıllarca bunları anlattı. Peki ya Japon halkı? Akiyuki Nosaka’nın kitabından Isao Takahata’nın uyarlayıp yönettiği film, annesini sivil hedeflere yönelik bir ABD bombardımanında kaybeden, donanmadaki babasına da ulaşamayan Seita’nın küçük kız kardeşi Setsuko’yu savaştan ve açlıktan korumaya çalışmasını anlatıyor. Japon animasyon klasiklerinden biri olan ‘Ateşböceklerinin Mezarı’, belki de en hüzünlü ve acıklı Ghibli Stüdyosu filmi.