Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin yerli otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla “İlk Arabam Yerli Otomobil Destek Paketi” adlı yeni bir model üzerinde çalışıyor. Hem aile bütçesine katkı sağlamayı hem de yerli otomobil kullanımını artırmayı hedefleyen bu destek paketiyle ilgili başvuru koşulları ve kapsamın yakında netleşmesi bekleniyor. Peki, kimler bu destekten yararlanabilecek ve başvuru süreci ne zaman başlayacak? İşte yerli otomobil desteğine dair en güncel bilgiler…