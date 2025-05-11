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        Haberler Bilgi Ekonomi Çocuklu ailelere otomobil desteği geliyor! İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı başvuru tarihi, şartları

        Çocuklu ailelere otomobil desteği geliyor! 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'nda detaylar belli oldu mu?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu aileleri desteklemek amacıyla yeni bir teşvik programı üzerinde çalışıyor. "Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla hayata geçirilmesi planlanan uygulama kapsamında, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerin yerli otomobile daha kolay erişebilmesi amaçlanıyor. Programın kapsamı, başvuru koşulları ve destek miktarına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Peki, çok çocuklu aileler için planlanan yerli otomobil desteğiyle ilgili güncel bilgiler neler? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 14:00 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:00
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin yerli otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla “İlk Arabam Yerli Otomobil Destek Paketi” adlı yeni bir model üzerinde çalışıyor. Hem aile bütçesine katkı sağlamayı hem de yerli otomobil kullanımını artırmayı hedefleyen bu destek paketiyle ilgili başvuru koşulları ve kapsamın yakında netleşmesi bekleniyor. Peki, kimler bu destekten yararlanabilecek ve başvuru süreci ne zaman başlayacak? İşte yerli otomobil desteğine dair en güncel bilgiler…

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        KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.

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        YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?

        Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

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        YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ BAŞLADI MI?

        Program hakkında detaylar henüz netleşmedi. Yerli otomobil desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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