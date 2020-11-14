Çocukluk dizisinin yeni bölümleri her Cuma saat 20:00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Çocukluk dizisinin son bölümünde; Hayalet'in bir kavgaya karışması damga vurdu. İzleyiciler Çocukluk dizisinin yeni bölümünde neler olacağını merak ediyor. Peki Çocukluk 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çocukluk 5. bölüm özeti...

ÇOCUKLUK 6. BÖLÜM ÖZETİ

Hayalet'in bir kavgaya karışması Mahir ve Ayşegül'ün tartışmasına yol açar. Bu kavga yuvada da soruna yol açmıştır. Bazı çocuklar Hayalet'e tavır almıştır. Mahir’i onca yılın ardından görmek, sadece Gülay’ın ona karşı olan öfkesini yeniden alevlendirmiştir.

Gülay hayatına devam edemiyorken, onun gözünde Mahir, onu ve oğlunu unutup yeni bir hayata başlamıştır. Gülay artık Mahir’i hayatından tamamen silmeye karar verir fakat hiç beklemediği bir anda yıllardır duymayı beklediği haberi alır.

ÇOCUKLUK 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocukluk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada olacak.