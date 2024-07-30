Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti

İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişinin öldürüldüğü olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olay, 8 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi'nde elektronik tamiri yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, iş yeri sahibi Mert Kutluer ile market sahibi Onur B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Mert Kutluer, Onur B.'yi darbetti. Kavgaya Onur B.'nin arkadaşları Barış S. ile U.K. adlı kişi de dahil oldu. Kagva daha sonra son buldu.

SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ

Kavganın ardından bir süre sonra, Kutluer'in sahibi olduğu iş yerinin camına taş atıldı. Karşılık vermek için dükkandan çıkan Kutluer, tartıştığı kişilerden birinin açtığı ateş sonucu 3 yerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Kutluer'i hastaneye kaldırdı. Kutluer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKALANDI

Olayın ardından Mert Kutluer'in çocukluk arkadaşları olduğu belirlenen şüpheliler kayıplara karıştı. Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli Barış S. yakalandı. Barış S. tutuklanırken olayla ilgili 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.