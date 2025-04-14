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        Haberler Sağlık Çocukluk dönemi için "altı bileşenli karma aşı" uygulaması bugün başlıyor | Sağlık Haberleri

        Çocukluk dönemi için "altı bileşenli karma aşı" uygulaması bugün başlıyor

        Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde yeni döneme geçildiğini, "altı bileşenli karma aşı" uygulamasının bugün başlayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:18 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:19
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        Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de 1998'den itibaren uygulanan hepatit B aşısı ile 2008'den bugüne uygulanan "beş bileşenli karma aşıyı" bir araya getiren "altı bileşenli karma aşı" uygulamasına bugün itibarıyla başlanacağı belirtildi.

        Açıklamadaki görsellerde, şu bilgilere yer verildi: "Difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B'yi içeren 'altı bileşenli karma aşı' uygulaması sayesinde tek bir enjeksiyonla 6 hastalığa karşı bağışıklama sağlanacak. Sağlık Bakanlığınca temin edilen yeni aşılar, Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacak. Geçen dönemde beş bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları, 'altı bileşenli karma aşı' ile tamamlanacak."

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