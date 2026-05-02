'Çok Küçük Bir İhtimalin Hikayesi' prömiyer yaptı

Pulitzer ödüllü Primary Trust oyunundan uyarlanan Çok Küçük Bir İhtimalin Hikayesi, 27 Nisan’da UNIQ Hall’de gerçekleşen prömiyeriyle ilk kez seyirci karşısına çıktı. Tiyatro B23 yapımı oyun, çağdaş tiyatronun son yıllardaki en çarpıcı metinlerinden birini Türkiye sahnesine taşıyarak prömiyer gecesinde izleyiciden büyük ilgi gördü.

Yönetmenliğini Yelda Baskın’ın üstlendiği oyunda; Berker Güven, Hare Sürel, İbrahim Arıcı ve Tayfun Erarslan sahneyi paylaşıyor. Eboni Booth’un kaleme aldığı ve 2024 Pulitzer Drama Ödülü’nün sahibi olan metin, modern insanın yalnızlık, aidiyet ve yeniden başlama cesareti üzerine kurduğu incelikli anlatımıyla dikkat çekiyor.

Sıradan bir hayatın içindeki kırılma anlarını merkezine alan Çok Küçük Bir İhtimalin Hikayesi, bireyin kendi iç dünyasıyla yüzleşmesini ve kabuğunu kırma ihtimalini sahneye taşırken; sıcak, samimi ve yer yer sarsıcı anlatımıyla izleyiciyi derin bir içsel yolculuğa davet ediyor. Prömiyer gecesinde aldığı güçlü geri dönüşlerle sezonun öne çıkan yapımlarından biri olacağının sinyallerini veren oyun, tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor.

Oyunun yeni temsil tarihleri kapsamında, 7 Mayıs’ta Oyun Atölyesi’nde ve 8 Mayıs’ta DasDas’ta sahnelenecek olan Çok Küçük Bir İhtimalin Hikayesi, izleyiciyle buluşmayı sürdürecek.