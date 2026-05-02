        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Çok Küçük Bir İhtimalin Hikayesi' prömiyer yaptı

        'Çok Küçük Bir İhtimalin Hikayesi' prömiyer yaptı

        Pulitzer ödüllü Primary Trust oyunundan uyarlanan, Tiyatro B23 yapımı, 'Çok Küçük Bir İhtimalin Hikayesi', UNIQ Hall'de gerçekleşen prömiyeriyle ilk kez seyirci karşısına çıktı...

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 10:56 Güncelleme:
        Pulitzer ödüllü Primary Trust oyunundan uyarlanan Çok Küçük Bir İhtimalin Hikayesi, 27 Nisan’da UNIQ Hall’de gerçekleşen prömiyeriyle ilk kez seyirci karşısına çıktı. Tiyatro B23 yapımı oyun, çağdaş tiyatronun son yıllardaki en çarpıcı metinlerinden birini Türkiye sahnesine taşıyarak prömiyer gecesinde izleyiciden büyük ilgi gördü.

        Yönetmenliğini Yelda Baskın’ın üstlendiği oyunda; Berker Güven, Hare Sürel, İbrahim Arıcı ve Tayfun Erarslan sahneyi paylaşıyor. Eboni Booth’un kaleme aldığı ve 2024 Pulitzer Drama Ödülü’nün sahibi olan metin, modern insanın yalnızlık, aidiyet ve yeniden başlama cesareti üzerine kurduğu incelikli anlatımıyla dikkat çekiyor.

        Sıradan bir hayatın içindeki kırılma anlarını merkezine alan Çok Küçük Bir İhtimalin Hikayesi, bireyin kendi iç dünyasıyla yüzleşmesini ve kabuğunu kırma ihtimalini sahneye taşırken; sıcak, samimi ve yer yer sarsıcı anlatımıyla izleyiciyi derin bir içsel yolculuğa davet ediyor. Prömiyer gecesinde aldığı güçlü geri dönüşlerle sezonun öne çıkan yapımlarından biri olacağının sinyallerini veren oyun, tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor.

        Oyunun yeni temsil tarihleri kapsamında, 7 Mayıs’ta Oyun Atölyesi’nde ve 8 Mayıs’ta DasDas’ta sahnelenecek olan Çok Küçük Bir İhtimalin Hikayesi, izleyiciyle buluşmayı sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Lösemiyi yenen Zümra'nın balon uçurma hayali Vali Taşolar ile gerçek oldu

        Iğdır'da ateş şikayetiyle başlayan zorlu süreçte lösemi teşhisi konulan ve uzun tedavinin ardından hastalığı yenen 7,5 yaşındaki Zümra Karakuş'un "balon uçurma" hayali, Vali M. Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar'ın sürpriziyle gerçeğe dönüştü. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Yaren leylek baba oldu
        Yaren leylek baba oldu
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de