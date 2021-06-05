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Prof. Dr. Yorulmaz: Çok riskli bir dönemdeyiz

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, kademeli normalleşme döneminde de yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini söyledi

ÇOK RİSKLİ! Prof. Dr. Yorulmaz o yanlışa dikkat çekti! - Haberler
Prof. Dr. Yorulmaz o yanlışa dikkat çekti!
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AA

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, kademeli normalleşme döneminin kimi vatandaşlar tarafından tümüyle salgın öncesi döneme geçilmesi gibi algılandığını, bunun son derece yanlış olduğunu belirtti.

"KORUNMA ÖNLEMLERİNE UYMAZSAK YENİDEN VİRÜSÜN YAYILMA RİSKİ ORTAYA ÇIKABİLİR"

Yorulmaz, "2020 Nisan ayında, ilk dalga denen dönemde 5 binler civarındaydı vaka sayımız. Halihazırda ilk dalga dediğimiz vaka sayısının daha üzerinde bir vaka sayısına sahibiz. Yani bu çok sayıdaki enfekte insanın aramızda dolaştığını hatırımızda tutmazsak ve son derece kolay olan korunma önlemlerine uymazsak yeniden virüsün yayılma riski ortaya çıkabilir" dedi.

Yorulmaz, Covid-19'un öldürücü olduğunu hatırdan çıkarmamak gerektiğini, dünyanın şansa bırakılmayacak kadar büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"ÇOK RİSKLİ BİR DÖNEMDEYİZ"

Kurallara uymamayı alışkanlık haline getiren toplum grupları olduğunu aktaran Yorulmaz, "Çok riskli bir dönemdeyiz. Üstelik öyle bir hastalıkla karşı karşıyayız ki kimi nasıl etkileyeceği konusunda henüz ön fikir sahibi olamıyoruz. Tümüyle sağlıklı olan bir genci, hiçbir riski olmayan insanları öldürdüğünü, buna karşılık kimi zaman pek çok hastalığı olan yaşlı insanların ise ölmediğini görebiliyoruz" diye konuştu.

Kademeli normalleşmeyle birçok işletmenin açıldığını belirten Yorulmaz şöyle devam etti: "Bunların hiçbirisi tümüyle normalleşme gibi bir düşünceye götürmemeli bizi. Kalabalık bir ortamda bulunduğumuzda mesafeyi koruyarak maskemizi takmalıyız. Bir başka önemli konu da mutasyonların yaygınlaşması, giderek farklı mutasyonların gündeme gelmiş olması. Bağışıklama oranlarının yüzde 70'lere ulaşmasıyla maskeleri çıkarmamız mümkün olabilecek. Yüzde 65'lerde açık ortamlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığı ülkeleri görüyoruz. Bu yüzde 70'lere çıkarsa çok kolaylıkla maske zorunluluğundan kurtulabileceğiz. Hatta yakınlarımızla biraz da olsa bir araya gelme şansımız hiç olmazsa kapalı olmayan mekanlarda mümkün olabilecek."

VAKA SAYILARI 100 BİNDE 30'UN ALTINA İNERSE...

Yorulmaz, ülke genelinde vaka sayılarının 100 binde 30'un altına inmesiyle daha normal bir hayata geçme şansının olabileceğini ifade etti.

Normalleşmenin, tümüyle salgın öncesi döneme dönüldüğü anlamına gelmediğini söyleyen Yorulmaz, "Lütfen normalleşme döneminde de önlemlerimize sıkıca sarılalım. Aksi halde yeniden daha önceki kapanma dönemlerinin peşinden gelen vaka sayılarının artışı, ölüm sayılarının artışı gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. Lütfen normalleşme dönemi içerisinde de vaka sayılarımız yüz binde 30'un altına düşene kadar titizlikle korunma önlemlerine uyalım" değerlendirmesinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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