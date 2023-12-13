Çok şaşıracaksınız! Salvador Dali'nin en ünlü tablosu "Belleğin Azmi" hakkında 10 gerçek! Dünyanın yenilikçi ve yetenekli sanatçıları arasında baş sıralarda yer alan Salvador Dali, şüphesiz en çok "The Persistence of Memory" (Belleğin Azmi) eseriyle tanınır. Bu eser aslında içerisinde birçok gerçeği barındırır. İşte Salvador Dali'nin en ünlü tablosu "Belleğin Azmi" hakkında daha önce hiç duymadığınız 10 gerçek!

Salvador Dalì'nin Hafızanın Azmi, dünyaca ünlü İspanyol ressamın en tanınmış sanat eseridir. Muhtemelen dünyanın her yerinden insanın hayranlıkla andığı eseri hafızanıza kaydetmişsinizdir; ancak onun oluşumuna katılan her şeyi bilmiyor olabilirsiniz. İşte Salvador Dali'nin en ünlü tablosu "Belleğin Azmi" hakkında bilinmesi gerekenler...

1 - PARANOYAK -ELEŞTİREL YÖNTEM 1931 yılında yaratılan tablo ile Dali "paranoyak-eleştirel yöntemini" kusursuz hale getirdi. Sanatçı, "elle boyanmış rüya fotoğrafları" adını verdiği şeyi yapabilmek için, kendi kendine yarattığı psikotik halüsinasyonlardan oluşan meditatif bir duruma girmeyi deneyecekti. REKLAM 2 - ÇOCUKLUĞUNDAN GELİYOR Dali, kendi memleketi olan Katalonya'yı kendi eserlerinde sık sık göstermiştir. Ailesinin yazlık evinin bulunduğuy Pani Dağı, Belleğin Azmi'nde tablosunda da kendisine bir ilham kaynağı olmuştur. Bu tablodaki gölgenin Pani Dağı'na ait olduğuna dair düşünceler vardır hatta söylemlere göre tablonun arka planında Creus Burnu ve sarp sahili yer alır.

3 - EINSTEIN TEORİLERİNDEN ETKİLENMİŞ OLABİLİR Birçok akademisyen tarafından yorumlanan tablonun içerisinde yer alan eriyen saatlerin, Albert Einstein’ın görelilik teorisine bir yanıt olduğu hakkında bir çok eleştirmenin düşüncesi yer alır. Hatta konuyla ilgili tanınan eleştirmen Dawn Ades, Dali ve Sürrealizm adlı kitabında “yumuşak saatler, uzay ve zamanın göreliliğinin bilinçdışı bir sembolüdür.” şeklinde bir ifade kullanmıştır. REKLAM 4 - BEKLENMEDİK AÇIKLAMAYI DALİ YAPTI Dali tabloda yer alan deforme saatler hakkında ilham kaynağının, ismini Kuzey Fransa'da yer alan Normandiya Bölgesi'nin Camembert kasabasından alan Camambert peynirinden olduğunu söylemişti. Tim McNeese'nin yazdığı gibi, Dali," yumuşak ve yapışkan bir hal alan mükemmel bir Camembert peyniri" yerken Hafızanın Azmi'nin arka planını çoktan çizmişti. Fırçalarını kaldırdığında bile aklına peynir gelmeye devam ediyordu ve McNeese'e göre, “Tam yatmaya hazırlanırken aklına bir görüntü geldi. Dalì, damlayan peyniri hayalinde canlandırmaya devam ettiği gibi, eriyen saatlerin görüntülerini de gördü. Bu görüntü ona ilham verdi ve saat geç olmasına rağmen boyalarına yeniden başladı." Çok geçmeden eriyen saatlerine kavuştu.

REKLAM 5 -BÖCEKLER DALİ'NİN KORKULARINI TEMSİL EDİYOR Dalì , çalışmalarında sıklıkla öne çıkardığı böceklerden inanılmaz derecede korkuyordu ve Belleğin Azmi tablosunda da parçalardan birinde karıncaların dolaştığını resmetmişti. Salvador Dalì'nin Gizli Hayatı'nda yer alan bilgilere göre, başarılı sanatçının bu korkusu kuzeninin kanadından vurduğu bir yarasayı saklamak istediği bir çocukluk olayına dayanıyor. Genç Dali, yarasayı ailenin çamaşırhanesindeki bir kovaya koymuş; ertesi sabah geri döndüğünde, yaratığı “halen yarı canlı, karıncalarla dolu, işkence görmüş yüzünde yaşlı bir kadınınki gibi küçük dişleri açığa çıkmış.” halde bulmuştu. 6 - ASLINDA BİR OTOPORTRE OLABİLİR Eleştirmenlere göre resmin tam ortasında yer alan sarkık profil, Dali'nin kendisini temsil ediyor olabilir. Otoportrelerden hoşlandığı bilinen Dali'nin bu eserinde de kendisine yer verdiği söylenmektedir. Dali'nin bazı otoportre çalışmaları olarak, Stüdyoda Otoportre, Kübist Otoportre, “L'Humanité” ile Otoportre ve Otoportre (Figueres) gösterilebilir. REKLAM

7 - ALGILANAN BOYUTTAN DAHA KÜÇÜK Dünyada en çok ses getiren tablolardan biri olan Belleğin Azmi, gerçeğini görmeyen birçok insanın aklında daha büyük bir tablo olarak canlanır. Aslında gerçek çok daha farklıdır çünkü tablonun boyutları sadece 24 cm x 33 cm’dir. 8- 28 YAŞINDAYKEN ÜNLÜ OLDU 6 yaşındayken resim yapmaya başlayan Dali, 28 yaşında Belleğin Azmi tablosunu yaratmasıyla bambaşka biri haline döndü. Aslında bu başarılı ismin dönüm noktası 1932 yılında bu tabloyu yaratmasıyla oldu.

REKLAM 9 -POPÜLER KÜLTÜRE ETKİ ETMİŞTİR Belleğin Azmi'ne, The Simpsons , Futurama , Hey Arnold , Doctor Who ve Susam Sokağı'nda atıfta bulunulmuştur. Benzer şekilde, Looney Tunes : Back in Action adlı animasyon filminde, The Far Side adlı çizgi romanda ve EarthBound ve Crash Bandicoot 2 : N-Tranced gibi video oyunlarında da buna değinilmiştir. 10- BİRÇOK TAKMA İSİM Aslı The Persistence of Memory olarak bilinen Belleğin Azmi'nin, "Yumuşak Saatler" , "Sarkık Saatler" , "Zamanın Kalıcılığı" ve "Eriyen Saatler" gibi takma adları vardır. Kaynak: Museum of Modern Art, New York Times, Britannica

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