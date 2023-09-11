Haberler Dünya Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'taki depremde can kaybı artıyor!

Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'taki depremde can kaybı artıyor! 8 Eylül gecesi Fas'ta meydana gelene 7 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye yükseldi. Yıkıcı depremin ardından birçok köyün tamamen yok olduğu belirtildi Anadolu Ajansı Giriş: 11.09.2023 - 08:19 Güncelleme: 11.09.2023 - 08:19 facebook

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Fas'ta, 2000'den fazla kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına ve evsiz kalmasına neden olan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için pazar günü üç günlük yas ilan edilirken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdüyor.

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Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122, yaralıların sayısı 2 bin 421'e yükseldi. Depremden etkilenen Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesindeki Tafgaght beldesinde çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü.