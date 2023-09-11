Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
8 Eylül gecesi Fas'ta meydana gelene 7 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye yükseldi. Yıkıcı depremin ardından birçok köyün tamamen yok olduğu belirtildi
Fas'ta, 2000'den fazla kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına ve evsiz kalmasına neden olan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için pazar günü üç günlük yas ilan edilirken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdüyor.
Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122, yaralıların sayısı 2 bin 421'e yükseldi. Depremden etkilenen Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesindeki Tafgaght beldesinde çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü.
Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için ordu devreye girdi. Fas Kralı VI. Muhammed, üç günlük ulusal yas ilan etti.
Kan bankalarındaki stokları artırmak ve depremden etkilenen bölgelere su, gıda, çadır ve battaniye gibi kaynakların tedarikini sağlamak için sivil koruma birimlerinin konuşlandırıldı.
ÇOK SAYIDA KÖY TAMAMEN YOK OLDU
Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan ülkesindeki birçok köyün tamamen yok olduğunu belirtti.
Fas basınına göre, Adalet Bakanı Vehbi, telefonla bağlandığı yerel bir televizyon kanalında, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti.
Vehbi, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahallenin ciddi şekilde hasar gördüğüne dikkati çekerek, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde evlerine dönemeyen bölge sakinlerini barındırmak için çalıştığını kaydetti.
Önceliklerinin temel hizmetleri sağlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan Vehbi, deprem nedeniyle kapanan Tarudant kenti çevresindeki yerleşim yerlerine uzanan yolları açma çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.
FAS'TAKİ DEPREM
Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.
Fas, 7 büyüklüğündeki depremin ardından İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen yardım teklifini kabul ettiğini duyurdu.
Açıklamada, ayrıca çeşitli ülkelerden gelen dayanışma teklifleri ve girişimlerden memnuniyet duyulduğu bildirildi.