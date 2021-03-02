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HaberlerGündem3. Sayfa'Çok yüksek riskli' kentte şoke eden görüntü! - Haberler
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'Çok yüksek risk' kategorisindeki Konya'da eğlence mekanına giden 60 kişiye 243 bin lira ceza

Koronavirüs vakalarına göre, çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki illerden olan Konya'da şoke eden bir görüntü ortaya çıktı. Kentte bir eğlence mekanının açık olduğu ve Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ihbarı alındı. Tedbirleri ihlal edip eğlence mekanına giden 60 kişiye 243 bin lira ceza kesildi

'Çok yüksek riskli' kentte şoke eden görüntü! - Haberler
'Çok yüksek riskli' kentte şoke eden görüntü!
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AA

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eğlence mekanının açık olduğunu ve Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ihbarını aldı.

AA'nın haberine göre, harekete geçen ekipler, eğlence mekanlarına yaptığı baskında, içerideki 60 kişiye "sokağa çıkma kısıtlaması" ile "sosyal mesafe" kuralını ihlalden 243 bin lira cezai işlem uyguladı.

Denetlenen iş yerinin sorumlusuna ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem başlatılırken, zabıta ekiplerince iş yeri mühürlendi.

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