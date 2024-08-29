Asla satın alınamayacak şeyler nelerdir? Dünyada neleri satın alamayabiliriz?
Hayatımızı sürdürebilmemiz, istediklerimizi alabilmemiz ve bir şeylere sahip olabilmemiz için olmazsa olmazlardan biri tabii ki de paradır. Para kazanmak için hayatımızın büyük bir bölümünü çalışmaya ayırırız. Peki, çok zengin de olsak para ile alamayacağımız neler var?
Evet, modern dünyada hayatta kalmak için para gereklidir. Ve evet, para size o anda neşe getirebilecek şeyleri satın almanıza yardımcı olur. Ancak hayatta var olan her şeyi satın almanıza olanak sağlayamaz.
1. GERÇEK BİLGELİK
Gerçek bilgelik bir mağazadan satın alınmaz, yaşam deneyimleri yoluyla öğrenilir. Sahip olduğunuz her kuruşu kitapçıdaki her kitaba harcasanız da daha akıllı olamazsınız. Para bilgelikle eşdeğer değildir ve bunun farkında olmak önemlidir.
2. AŞK
GERÇEK AŞKI SATIN ALAMAZSINIZ. Eğer biri satın alınabiliyorsa, sizi sevmiyordur; paranızı seviyordur. Gerçek sevgi kalpten gelir ve onu istemek ya da size vermesi için birine rüşvet vermek zorunda değilsiniz.
3. DÜRÜSTLÜK
Dürüstlük, etrafımızda kim olursa olsun doğru olanı yapma yeteneğimizdir. Ahlaki değerlerinizin arkasında gerçek bir şekilde ve tereddüt etmeden durmaktır. Dürüstlüğü satın alamazsınız. Ya ona sahipsinizdir ya da değilsinizdir.
4. GÖRGÜLÜ OLMAK
Hayatınız boyunca zengin olabilirsiniz - ve eğer kabaysanız, o para sizin için pek bir şey yapamayacaktır. Başkalarına saygı ve haysiyetle davranmak, satın alınamaz bir şeydir.
5. GERÇEK ARKADAŞLAR
Gerçek bir arkadaş, sizi kabul eden, sizi anlayan, sizi seven ve destekleyen kişidir. Bu, satın alınabilecek bir şey değildir; bu nedenle çok paranızın olması, gerçek arkadaşlara sahip olacağınız anlamına gelmez. Sahte arkadaşlar satın alabilirsiniz, ama gerçek arkadaşlara para ile asla sahip olamazsınız.
6. AHLAKİ DEĞERLER
Ahlaki bir amaç duygusuna sahip olmak yalnızca iyi bir yaşam sürmenin değil, aynı zamanda başkalarına karşı iyi olmanın da anahtarıdır. Ahlak olmadan kayboluruz. Ve ahlakı satın alamazsınız. Görgü kurallarına benzer şekilde, bazı insanlar ne kadar çok para kazanırsa, o kadar az ahlaka sahip olurlar.
7. HUZUR
Huzur, fiziksel bir iyilikten ziyade bir zihin durumudur. Huzur, kendi içimizde geliştirdiğimiz ve bulduğumuz bir şeydir. Hayatımız boyunca kendimize daha fazla paramız olduğunda nihayet huzura kavuşacağımızı söyleriz. Ancak durum böyle olsaydı, parası olan herkes her zaman huzurlu ve mutlu olurdu.
8. EMPATİ
Başkaları için hissetme ve şefkat duyma becerisini satın alamazsınız. Birinin duygusal olarak nereden geldiğini anlayabilmek ya yetenekli olduğunuz ya da olmadığınız bir şeydir. Hiçbir para miktarı bunu değiştiremez. Empati kurmak, para ile değil, düşünceli olmak ile ilgilidir.
9. SAĞLIK
İyi bir sağlığı satın alamazsınız. Sağlık için çaba göstermeniz, zaman ayırmanız ve sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir. Ve eğer sağlığınızı boşa harcarsanız, para ile sağlığınızı geri getirmeniz mümkün olmaz.
10. ZAMAN
Hayatınızda çok fazla zamanınız olacak ve her an çok çabuk geçip gidecek. Sahip olduğunuz her an, değer vermeniz gereken bir hediyedir. Ve bir kez bitti mi, bitmiştir. Geri dönüşü imkânsızdır.
11. MUTLULUK
Gerçek bir mutluluk bu listedeki pek çok şeyden kaynaklanabilir ama asla para ile satın alınamaz. Dünyada çok fazla zengin insan var; çoğu zaman, istedikleri her şeyi satın aldıktan sonra hala mutlu olmadıklarını fark ederler ve bu fark ediş, onları gerçek mutluluktan daha da uzaklaştırır.