Avcılar'da akılalmaz görüntü! Çökme tehlikesi olan üst geçitten geçtiler ve... - En son haberler

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DHA

Avcılar'da çökme tehlikesi bulunduğu için kapatılan üst geçit sökülen bölümlere ve girişlerinin kapatılmasına rağmen yolu kısaltmak isteyenler tarafından hala kullanılıyor. DHA'nın haberine göre D-100 Karayolunun üzerinden geçen üst geçit girişlerine konulan bariyerlerin üzerinden atlayanlar tehlikeye aldırış etmiyor. Bariyerleri geçerek üst geçide çıkanlar sökülen bölümlere rağmen korkusuzca karşıya geçiyor.

21 OCAK'TA ÇALIŞMA BAŞLATILDI D-100 Karayolu üzerinde bulunan Denizköşkler ile Gümüşpala Mahallesi arasındaki Hacı Şerif Üst Geçidi'nde beledi tarafından 21 Ocak'ta çalışma başlatıldı. Çürüyen geçit korkuluklarının yenilenmesi ve zemin kaplamalarının değiştirilmesi amacıyla üstgeçit, yayaların geçidine kapatıldı. 5 Şubat'ta çalışmaların tamamlanacağı açıklanan üst geçit kapatılmasına rağmen tehlikeye aldırış etmeyenler tarafından hala kullanılıyor.

YASAK DİNLEMEDİLER İki mahalle arasındaki kapatılan üst geçidi kullanmak isteyenler, aşağıdaki veya yukarıdaki geçitlere kadar yürüme yerine zaman zaman tel örgüyü zorlayarak geçiyor. Bazı kişiler yasak olmasına rağmen geçtikleri korkuluksuz üstgeçidin çıkışını kapalı görünce bunları da aşmak için çaba harcadı. Üst geçidi kullananlar, beraberlerindekilerden destek alarak atlarken, bazıları korkuluktan kaldırıma zıplamayı tercih etti.