Çöl tozu Türkiye'ye ne zaman gelecek? Sorusu günün en çok aranılanlar arasında yerini aldı. Orta Doğu ve Afrika'dan rüzgarların gelmesiyle ülkemizde de görülen Çöl tozu hem ulaşımı hem de sağlığı ciddi yönde etkiliyor. Peki, Çöl tozu nerelerde yaşanacak? Ayrıntılar haberimizde...

ÇÖL TOZU NERELERDE ETKİLİ OLACAK?

Avrupa’da hafta boyunca etkisini gösterecek çöl tozları Perşembe gününden itibaren ülkemize geleceği görülüyor. Hafif şekilde etkisini gösterecek olan çöl tozları özellikle Türkiye’nin güney kesimlerinde etkili olacak. Hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi planlanan çöl tozlarının koronavirüs taşıyıp taşımadığı merak ediliyor.

ÇÖL TOZLARI KORONAVİRÜS TAŞIYOR MU?

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, koronavirüs taşıyıp taşımaması hakkında konuştu. Atmosferde uzun süre seyahat edecek olan çöl tozlarının güneş ışığına maruz kalmasından kaynaklı koronavirüs taşımasının ihtimalinin olmadığını belirtiyor.

ÇÖL TOZU HAKKINDA

Toz taşınımı, dünya ekosistemi için oldukça önemli doğal afetler arasında yer almaktadır. Çöllerden gelen tozlar atmosferin üst seviyelerinde yer alarak dağılmaktadır. Toz parçaların büyüklüğü değişiklik göstermekle birlikte binlerce kilometre yükseklikten dağılarak yeryüzüne inmektedir.