Temmuz ayında ABD'nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde büyük bir skandal yaşanmış, konserin canlı yayın kamerasına yansıyan sarmaş dolaş bir çiftin aslında yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İSTİFA ETTİLER

İnternette hızla yayılan videoyla büyük bir ihanet skandalının yaşandığı anlaşılmış ve konserde yakalanan kişilerin teknoloji şirketi Astronomer'in CEO'su Andy Byron ile şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu anlaşılmıştı.

Konser esnasında seyircileri gösteren kameraya yakalandıklarını fark edince saklanmaya çalışırken sergiledikleri garip tavırla manşetlere çıkan ikili, skandalın ardından birkaç gün içinde işlerinden istifa etti.

"UYGUNSUZ DAVRANDIM"

Skandalın taraflarından biri olan Kristin Cabot, olayın patlak vermesinden bu yana ilk kez konuştu. Cabot, Andy Byron ile ilk kez konserde öpüştüklerini iddia etti. New York Times'a konuşan Kristin Cabot; “Kötü bir karar verdim. Birkaç kadeh içki içtim, patronumla dans ettim ve uygunsuz davrandım. Bu önemsiz bir şey değil” ifadesini kullandı.

“Sorumluluğu üstlendim ve bunun için kariyerimden vazgeçtim" diyen Cabot, "Ödemeyi seçtiğim bedel buydu. Çocuklarımın, hata yapabileceğimi ve gerçekten berbat şeyler yapabileceğimi bilmelerini istiyorum. Ama bunun için öldürülme tehdidi altında olmama gerek yok” şeklinde konuştu.

Kristin Cabot "ÇOK UTANDIM" Yaşanan olayla ilgili konuşurken, "Çok utandım ve çok dehşete düştüm. Ben insan kaynakları müdürü, o da CEO. Çok klişe ve çok kötü bir durum" diyen Cabot, "İkimiz de başımızı ellerimizin arasına alıp oturduk ve 'Az önce ne oldu?' diye düşündük" ifadesini kullandı.