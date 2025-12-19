Habertürk
        Haberler Dünyadan Coldplay konserindeki aldatma skandalı sonrası taraflardan biri olan Kristin Cabot ilk kez konuştu - magazin haberleri

        Yasak aşk skandalı sonrası taraflardan biri olan Kristin Cabot ilk kez konuştu

        Temmuz ayında Boston'daki Coldplay konserinde, aynı şirkette çalışan CEO Andy Byron ile insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un yasak aşkı seyirci kamerasıyla ortaya çıkmıştı. Sessizliğini bozan Cabot; "Uygunsuz davrandım, çok utandım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 11:54 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:01
        Skandal sonrası ilk kez konuştu
        Temmuz ayında ABD'nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde büyük bir skandal yaşanmış, konserin canlı yayın kamerasına yansıyan sarmaş dolaş bir çiftin aslında yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

        İSTİFA ETTİLER

        İnternette hızla yayılan videoyla büyük bir ihanet skandalının yaşandığı anlaşılmış ve konserde yakalanan kişilerin teknoloji şirketi Astronomer'in CEO'su Andy Byron ile şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu anlaşılmıştı.

        Konser esnasında seyircileri gösteren kameraya yakalandıklarını fark edince saklanmaya çalışırken sergiledikleri garip tavırla manşetlere çıkan ikili, skandalın ardından birkaç gün içinde işlerinden istifa etti.

        "UYGUNSUZ DAVRANDIM"

        Skandalın taraflarından biri olan Kristin Cabot, olayın patlak vermesinden bu yana ilk kez konuştu. Cabot, Andy Byron ile ilk kez konserde öpüştüklerini iddia etti. New York Times'a konuşan Kristin Cabot; “Kötü bir karar verdim. Birkaç kadeh içki içtim, patronumla dans ettim ve uygunsuz davrandım. Bu önemsiz bir şey değil” ifadesini kullandı.

        “Sorumluluğu üstlendim ve bunun için kariyerimden vazgeçtim" diyen Cabot, "Ödemeyi seçtiğim bedel buydu. Çocuklarımın, hata yapabileceğimi ve gerçekten berbat şeyler yapabileceğimi bilmelerini istiyorum. Ama bunun için öldürülme tehdidi altında olmama gerek yok” şeklinde konuştu.

        Kristin Cabot
        Kristin Cabot

        "ÇOK UTANDIM"

        Yaşanan olayla ilgili konuşurken, "Çok utandım ve çok dehşete düştüm. Ben insan kaynakları müdürü, o da CEO. Çok klişe ve çok kötü bir durum" diyen Cabot, "İkimiz de başımızı ellerimizin arasına alıp oturduk ve ‘Az önce ne oldu?’ diye düşündük” ifadesini kullandı.

        Coldplay solisti Chris Martin
        Coldplay solisti Chris Martin

        NE OLMUŞTU?

        Temmuz ayında ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde 'kiss cam' adlı canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti yakalayınca, grubun solisti Chris Martin, “Şu ikisine bir bakın” diyerek anons yaptı. Ancak görüntülenen ikili, kameraları görünce paniğe kapıldı; erkek hızla yere eğilip kamera açısından çıktı, kadın ise arkasını döndü.

        Chris Martin ise sahneden olayı esprili bir dille yorumlarken, “Ya aralarında bir yasak aşk var ya da sadece çok utangaçlar” dedi. Martin'in sunduğu seçeneklerden ilki doğru çıktı.

        Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerdeki kişilerin Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı. Her ikisinin de başkalarıyla evli olduğu bilgisi de sosyal medyada yayıldı.

        Andy Byron'ın eşi Megan Kerrigan Byron'ın, skandal ifşanın ardından sosyal medya hesaplarından 'Byron' soyadını kaldırması dikkat çekti.

        Kristin Cabot, 2023'ten bu yana evli olduğu Andrew Cabot'a yasak aşk skandalının patlak vermesinden bir aydan kısa bir süre sonra, 13 Ağustos'ta New Hampshire'daki bir mahkemeye dilekçe vererek boşanma davası açtı.

        Andy Byron
        Andy Byron

        Konserde ifşa olan yasak aşkın Cabot çiftinin evliliğinde bardağı taşıran son damla olduğu öne sürüldü. Mirror Gazetesi'ne konuşan bir kaynak, çiftin olay öncesi son birkaç aydır evlilik sorunları yaşadıklarını ve ayrılmayı düşündüklerini söyledi.

        #Coldplay
        #skandal
        #konser
        #Chris Martin
        #Yasak Aşk
