Colin Farrell, 21 yaşındaki engelli oğlunu bakım merkezine yerleştirme kararı aldı

Hollywood yıldızı Colin Farrell, 21 yaşındaki engelli oğlunu uzun süreli bakım tesisine yerleştirmeyi planladığını açıkladı.

Colin Farrell, daha önce oğlu James'e doktorların yanlış teşhis koyarak serebral palsi dediklerini, ama ardından Angelman sendromu teşhisi koyduklarını açıklamıştı. Sinir sistemini etkileyen nadir bir genetik bozukluk olan Angelman sendromu, ciddi fiziksel ve zihinsel engelliliğe yol açıyor.

James; Farrell'in 2001 ila 2003 arasında aşk yaşadığı sevgilisi Kim Bordenave ile birlikteliğinden dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun 2008'in sonlarından 2010'un başlarına kadar birlikte olduğu meslektaşı Alicja Bachleda-Curuś'tan da 15 yaşında Henry adında bir oğlu var.

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Angelman sendromu konan James Farrell, 21 yaşında

Yakın zamana kadar engelli oğlundan ayrıntılı olarak bahsetmeyen ve aile hayatını gizli tutan Colin Farrell, oğlunun hayattayken bakımı üzerinde kontrol sahibi olmak ve ona bir toplumsallık bilinci vermek için uzun süreli bakım tesisine göndereceğini açıkladı. 48 yaşındaki Farrell, Candis Magazine'e verdiği röportajda, kendisi ve eski eşi Kim Bordenave'in James'i uzun süreli bakım tesisine yerleştirme kararı aldıklarını söyledi.