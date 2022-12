Colin Farrell: Elizabeth Taylor'un sekizinci kocası olmayı istedim

Geçirdiği sayısız rahatsızlıktan sonra hastaneye yatan Elizabeth Taylor, 2011 yılında yaşamını yitirmişti. Taylor, 79 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etmişti.

7 kişiyle sekiz kez nikah masasına oturan Elizabeth Taylor, vefatından yıllar sonra Kate Andersen’ın yazdığı 'Elizabeth Taylor: The Grit & Glamour of an Icon' adındaki biyografiyle yeniden gündeme geldi.