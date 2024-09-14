Dolayısıyla, bu tanıma göre, buzla kaplı olan ve -75 santigrat derecenin altında minimum sıcaklıklara sahip olan Antarktika, teknik olarak bir çöldür. Yıl boyunca çok az kar ve yağmur alır; bu da onu gezegendeki en büyük ve en kuru çöllerden biri yapar.

Kaynak: Scienceabc